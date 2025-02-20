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集邦：電視面板需求成長 推升2月報價續揚

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技（TrendForce）20日公布二月下旬面板報價。集邦科技/提供
集邦科技（TrendForce）20日公布二月下旬面板報價。集邦科技/提供

集邦科技（TrendForce）20日公布二月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板需求強勁支撐報價續漲；IT面板價格則仍持平。

TrendForce研究副總范博毓表示，關稅問題2月暫時沒有帶來太大的衝擊，反而是中國國內以舊換新政策的支撐，持續帶動了需求的增長，也因此大部分的品牌客戶仍能維持較強的採買動能，面板廠也能持續維持較高的生產水準，以對應此波需求的增長。

他指出，整體而言，電視面板需求仍維持在穩定的水準下，預期價格將持續獲得上漲的支撐，尤其是大尺寸電視面板需求較好之下，產能多少出現互相排擠的效應，也有助於拉抬中小尺寸電視面板價格的走勢。預估2月份電視面板價格走勢，32吋預估上漲0.5美元，43吋上漲1美元，50吋持平，55吋上漲1美元，65吋上漲2美元，75吋上漲3美元。

范博毓說，預估監視器面板需求將逐月轉強，雖然現在是傳統淡季，但仍維持不錯的需求動能，面板廠在電視面板需求好轉價格上漲的趨勢下，也開始醞釀MNT面板啟動漲價的氛圍，品牌客戶則多半仍保持觀望心態，買賣雙方針對價格走勢可能仍有一番角力。目前觀察2月份的監視器面板價格走勢，預期Open Cell面板有空間率先反映微幅上漲0~0.1美元，面板模組則仍維持全面持平態勢。

他指出，NB面板需求仍處於傳統淡季循環中，預估第一季整體需求較去年第四季季減3.3%，較之前的預估版本減幅收斂，主要是因部分品牌客戶考量到關稅與供應鏈移轉等問題，針對面板仍有增加採購力道。

不過大部分的面板廠擔心後續的需求動能可能仍有變數，目前針對面板價格依然採取較為穩健的操作，暫時沒有提出明確的漲價想法。預估2月份的NB面板價格走勢，仍是維持全面持平的態勢。

漲價 電視面板

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