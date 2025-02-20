集邦：電視面板需求成長 推升2月報價續揚
集邦科技（TrendForce）20日公布二月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板需求強勁支撐報價續漲；IT面板價格則仍持平。
TrendForce研究副總范博毓表示，關稅問題2月暫時沒有帶來太大的衝擊，反而是中國國內以舊換新政策的支撐，持續帶動了需求的增長，也因此大部分的品牌客戶仍能維持較強的採買動能，面板廠也能持續維持較高的生產水準，以對應此波需求的增長。
他指出，整體而言，電視面板需求仍維持在穩定的水準下，預期價格將持續獲得上漲的支撐，尤其是大尺寸電視面板需求較好之下，產能多少出現互相排擠的效應，也有助於拉抬中小尺寸電視面板價格的走勢。預估2月份電視面板價格走勢，32吋預估上漲0.5美元，43吋上漲1美元，50吋持平，55吋上漲1美元，65吋上漲2美元，75吋上漲3美元。
范博毓說，預估監視器面板需求將逐月轉強，雖然現在是傳統淡季，但仍維持不錯的需求動能，面板廠在電視面板需求好轉價格上漲的趨勢下，也開始醞釀MNT面板啟動漲價的氛圍，品牌客戶則多半仍保持觀望心態，買賣雙方針對價格走勢可能仍有一番角力。目前觀察2月份的監視器面板價格走勢，預期Open Cell面板有空間率先反映微幅上漲0~0.1美元，面板模組則仍維持全面持平態勢。
他指出，NB面板需求仍處於傳統淡季循環中，預估第一季整體需求較去年第四季季減3.3%，較之前的預估版本減幅收斂，主要是因部分品牌客戶考量到關稅與供應鏈移轉等問題，針對面板仍有增加採購力道。
不過大部分的面板廠擔心後續的需求動能可能仍有變數，目前針對面板價格依然採取較為穩健的操作，暫時沒有提出明確的漲價想法。預估2月份的NB面板價格走勢，仍是維持全面持平的態勢。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言