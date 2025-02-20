台積電面臨川普壓力該怎麼辦？產業專家這麼建議

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聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
創投公會理事長邱德成。圖／創投公會提供
創投公會理事長邱德成。圖／創投公會提供

美國總統川普不斷對台積電施壓，台積電究竟該何去何從？創投公會理事長邱德成認為，台灣這邊應該要說服美國，讓他們知道台積電其實沒有川普想像中那麼賺錢，「至少現在的市值還不到輝達的三分之一」。

也有金融業高層建議，就如同英特爾的首席工程經理博內蒂的說法，他認為英特爾已經取得技術的領先，此時將英特爾的代工廠控制權出賣或交給台積電「將是可怕的令人沮喪的錯誤」，這位金融業高層對此指出，由此可見英特爾內部已經有所謂的「工業民族主義」的思想，應該要讓美國國會議員相信英特爾「本來就比台積電強，而且未來會更強」，這個時候台積電反而能轉危為安。

川普對台積電又要取消補貼，又要拉高晶片關稅，還要把英特爾的虧損部門切給台積電，令市場普遍擔心台積電的前途，這些憂慮已直接反映在台積電的股價，對此業界高層都相當有感，並建議政府和台積電正確的應對方向。

邱德成建議，川普就是顧忌台積電太強大，因此台灣在對美國溝通的過程上，應該要說服美國，台灣了解台積電發展美國貢獻很大，包括設備及數據的基礎都是美國建立的，但之後台積電資本支出、人力投入最大的過程非常辛苦，尤其努力這麼多年，台積電的市值才僅為NVIDIA的三分之一而已，可見得台積電賺的是「辛苦錢」，並沒有美國想像中這麼好。

邱德成接著指出，台積電一路走來的過程很辛苦，不光是美國現在所看到的晶片龍頭地位這麼簡單，他認為，在美國，是否有這麼多優質的人力投入，而且是找博士來加班，又24小時待命，美國人是否願意？都是美國生產的問題，更何況，在勞力成本上，台灣仍有很大優勢：「尤其沒有台清交組成這麼完整的人力供應，這些公司（指台積電等高科技龍頭）是作不起來的！」邱德成這麼說。

邱德成認為，台積電在美國設廠及開工都沒問題，重點其實在於能否持續成長及獲利，由於台灣的高素質員工及工作配合度，最先進的製程一定仍得在台灣作。

台積電 美國 英特爾

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