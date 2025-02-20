快訊

才刪台獨相關表述 美國務院再刪「中華人民共和國」改用這詞取代

新進展！墜海勇鷹找到了 軍方證實已訊號定位「將和時間賽跑打撈」

台壽理賠人員詐保！金管會重罰720萬 相關失職人員也慘了

光寶將參加 MWC 大會 聚焦5G O-RAN、AI 與智能監控

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301）將於2025年3月3日至6日參與西班牙巴塞隆納2025 MWC世界行動通訊大會（MWC），並以「One Partner。All Solutions」為主題，橫跨歐、美、亞洲，攜手八家指標國際企業與學界夥伴，共同對外展示「多元化5G O-RAN商業應用解決方案」。

同時將亮相光寶自主研發，整合軟硬體設計的「全系列最新型一體式5G專網通訊小基站」與相關網管產品，不僅具高效能、低能耗、高網速、低延遲的技術優勢，更可滿足商用、微型、室內外等多元創新應用，優化並提供客戶從5G邁向B5G、6G的完整解決方案。

光寶表示，公司深耕布局5G專網應用領域，並致力建構完整的5G全球生態系，將光寶5G專網落地應用，成功攜手電信商Vodafone，結合AI先進影像辨識系統與網路通訊先進技術，展現在智慧畜牧領域的創新應用；並同步與日本電信商NTT EAST等8間國際級指標夥伴，共同完成智慧醫院、智慧工廠、智慧校園、智慧生活等跨洲、跨國、跨場域的多元化專網應用布建，助攻並滿足客戶與合作夥伴建構高效率、低能耗的網通解決方案，打造共贏雙生的生態系。

5G 光寶科 網通

延伸閱讀

扎根宜蘭 吳宗憲下周赴羅東了解都市計畫變更案

國家級防詐AI平台 由金融科技聯盟跨生態系防堵

環評大會將審四接 環團籲退回專案小組實質審查

台電四接下周排審 環團：環境部就是經濟部的小弟

相關新聞

DeepSeek禁令擴及民間？數發部：須視有無違反個資法

數發部今天表示，台灣公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，未限制一般民間使用，未來是否進一步限制業者提供民眾下載及...

台積電面臨川普壓力該怎麼辦？產業專家這麼建議

美國總統川普不斷對台積電施壓，台積電究竟該何去何從？創投公會理事長邱德成認為，台灣這邊應該要說服美國，讓他們知道台積電其...

華碩新一代 VivoWatch 6 AERO 健康手環 台灣首發

華碩（2357）近年來持續深耕智慧醫療，旗下開發的應用程式不僅陸續獲得衛生福利部血壓、心電圖醫材軟體認證，今年開春更進一...

蘋果耕耘多年5G Modem晶片C1浮上檯面 業界估台積操刀

蘋果耕耘多年5G Modem數據機晶片C1終於在昨日公開浮上檯面，業界估該晶片由台積（2330）4奈米與7奈米對應技術操...

波克夏超車 台積電市值跌落全球第11名

台積電美國存託憑證（ADR）19日下跌1.79美元，收在200.95美元。據Companiesmarketcap統計，台...

台積電可能投資英特爾晶圓廠 外媒：台美恐掀政治憂慮

外傳台積電和博通可能各自收購英特爾的晶圓代工與晶片設計部門，巴隆周刊（Barron's）分析，目前仍有許多障礙，尤其是英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。