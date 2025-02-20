光寶將參加 MWC 大會 聚焦5G O-RAN、AI 與智能監控

光寶科技（2301）將於2025年3月3日至6日參與西班牙巴塞隆納2025 MWC世界行動通訊大會（MWC），並以「One Partner。All Solutions」為主題，橫跨歐、美、亞洲，攜手八家指標國際企業與學界夥伴，共同對外展示「多元化5G O-RAN商業應用解決方案」。

同時將亮相光寶自主研發，整合軟硬體設計的「全系列最新型一體式5G專網通訊小基站」與相關網管產品，不僅具高效能、低能耗、高網速、低延遲的技術優勢，更可滿足商用、微型、室內外等多元創新應用，優化並提供客戶從5G邁向B5G、6G的完整解決方案。

光寶表示，公司深耕布局5G專網應用領域，並致力建構完整的5G全球生態系，將光寶5G專網落地應用，成功攜手電信商Vodafone，結合AI先進影像辨識系統與網路通訊先進技術，展現在智慧畜牧領域的創新應用；並同步與日本電信商NTT EAST等8間國際級指標夥伴，共同完成智慧醫院、智慧工廠、智慧校園、智慧生活等跨洲、跨國、跨場域的多元化專網應用布建，助攻並滿足客戶與合作夥伴建構高效率、低能耗的網通解決方案，打造共贏雙生的生態系。