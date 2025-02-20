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中華電開放 iPhone 16e 限量網路預約 2月28日正式開賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
Apple推出iPhone 16系列新成員 iPhone 16e。圖／蘋果提供
Apple推出iPhone 16系列新成員 iPhone 16e。圖／蘋果提供

Apple推出iPhone 16系列新成員 iPhone 16e；中華電（2412）20日宣布下午3點起，開放iPhone 16e限量網路預約，活動自2月20日15點起至17點止，額滿為止，中華電同時宣布2月28日上午8點起，將在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 16e。

iPhone 16e搭載A18 晶片的快速效能、擁有卓越的電池續航力，支援Apple Intelligence及配備4800萬像素二合一相機系統，價格實惠，為滿足廣大果粉的期待，即刻起，加入中華電信LINE官方帳號，立即掌握第一手消息、優惠訊息與好康活動。

iPhone iPhone 16 中華電信

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