新漢：今年業績看增雙位數 機器人市場明年發酵
工業電腦產業庫存去化已進入尾聲，新漢董事長林茂昌受訪表示，新漢去年第4季營收回暖，目前訂單看起來審慎樂觀，看好今年全年業績將成長雙位數，並預期機器人市場要等到明年才真正發酵。
新漢在今年1月舉辦的美國消費性電子展（CES）發表第2代自主移動機器人NexMOV-2，結合Visual SLAM視覺定位建圖系統、人工智慧（AI）導航辨識功能及多軸馬達驅動器，搶攻智慧工廠、智慧倉儲、飯店業等市場。
林茂昌指出，新漢花了10多年時間，打造機器人解決方案，AI浪潮後只花了不到半年，就有AI機器人問世，現在最熱門的是協作型機器人。他認為AI的貢獻在於，透過AI優化和學習機制，可以讓傳統垂直應用如虎添翼。
新漢集團旗下安恩嘉提供AI視覺辨識系統，與長榮海運合作建置海港智慧AI貨櫃辨識及自動化系統，2023年完成第1期交付，預計今年3月全部完工。
安恩嘉總經理余如芬說，安恩嘉在泰國已耕耘一段時間，有不少大眾產業應用的客戶，例如飯店、航空和消費品牌。現在透過長榮的AI視覺化案例，可以更直接接觸海港客戶，希望能跨足泰國更多產業類別。
余如芬提到，安恩嘉產品都在台灣製造，近期有些客戶擔心台灣受到地緣政治影響，希望能分散生產風險，安恩嘉已開始評估越南，因為當地的電子零組件供應鏈較成熟，至於何時設廠，要看訂單量是否充足。
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