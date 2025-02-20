快訊

孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

新漢：今年業績看增雙位數 機器人市場明年發酵

中央社／ 台北20日電

工業電腦產業庫存去化已進入尾聲，新漢董事長林茂昌受訪表示，新漢去年第4季營收回暖，目前訂單看起來審慎樂觀，看好今年全年業績將成長雙位數，並預期機器人市場要等到明年才真正發酵。

新漢在今年1月舉辦的美國消費性電子展（CES）發表第2代自主移動機器人NexMOV-2，結合Visual SLAM視覺定位建圖系統、人工智慧（AI）導航辨識功能及多軸馬達驅動器，搶攻智慧工廠、智慧倉儲、飯店業等市場。

林茂昌指出，新漢花了10多年時間，打造機器人解決方案，AI浪潮後只花了不到半年，就有AI機器人問世，現在最熱門的是協作型機器人。他認為AI的貢獻在於，透過AI優化和學習機制，可以讓傳統垂直應用如虎添翼。

新漢集團旗下安恩嘉提供AI視覺辨識系統，與長榮海運合作建置海港智慧AI貨櫃辨識及自動化系統，2023年完成第1期交付，預計今年3月全部完工。

安恩嘉總經理余如芬說，安恩嘉在泰國已耕耘一段時間，有不少大眾產業應用的客戶，例如飯店、航空和消費品牌。現在透過長榮的AI視覺化案例，可以更直接接觸海港客戶，希望能跨足泰國更多產業類別。

余如芬提到，安恩嘉產品都在台灣製造，近期有些客戶擔心台灣受到地緣政治影響，希望能分散生產風險，安恩嘉已開始評估越南，因為當地的電子零組件供應鏈較成熟，至於何時設廠，要看訂單量是否充足。

AI 新漢 機器人

延伸閱讀

吃泰菜抽曼谷機加酒！桃園大溪威斯汀3泰廚登台獻藝

15歲幫工做1事慘被甘蔗收割機絞碎亡！叔叔被捕揭死者悲慘身世

慈大護理師生赴泰國實習 縫合、泰拳都得學

可供百萬人吸食毒品險流入市面 台泰合作破國際運毒集團

相關新聞

蘋果耕耘多年5G Modem晶片C1浮上檯面 業界估台積操刀

蘋果耕耘多年5G Modem數據機晶片C1終於在昨日公開浮上檯面，業界估該晶片由台積（2330）4奈米與7奈米對應技術操...

iPhone 16e亮相 遠傳2月28日開賣 搭資費、買空機都優惠

2025年Apple首發新機，高性價比iPhone 16e正式發表，預計將推出 128G、256GB及512GB三種容量...

波克夏超車 台積電市值跌落全球第11名

台積電美國存託憑證（ADR）19日下跌1.79美元，收在200.95美元。據Companiesmarketcap統計，台...

把碗盤陶瓷 變半導體關鍵耗材！台灣精材曾財務嚴峻「員工3個月沒薪」...如何翻身將上櫃？

過去被應用在茶具、碗盤原料的陶瓷，其實也因其耐高溫、抗腐蝕特性，成為半導體製程中的關鍵耗材。專長在陶瓷耗材的台灣精材，挺過財務危機並練出技術，打入全球半導體設備與晶圓代工大廠。

KKday、91APP都它客戶！「昕奇雲端」握綁定客戶王牌 第2季拚興櫃轉上櫃

昕奇雲端不同於其他做代理服務的雲端公司，它提供超出雲端服務的「福利」，客戶逾九成是新創，靠著協助新創客戶業績成長，帶動雲端用量成長、收入增加，開創出獨特的商業模式。

台積電可能投資英特爾晶圓廠 外媒：台美恐掀政治憂慮

外傳台積電和博通可能各自收購英特爾的晶圓代工與晶片設計部門，巴隆周刊（Barron's）分析，目前仍有許多障礙，尤其是英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。