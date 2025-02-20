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四成新世代求職者不帶履歷面試 27%認為公司應該自己印

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為面試示意圖。圖/ingimage
圖為面試示意圖。圖/ingimage

面試心得分享平台《面試趣》近期在社群發起「已投履歷的公司，面試還要帶紙本履歷嗎？」非正式調查，結果顯示新世代對求職文化的想法正在改變，有四成求職者認為不用帶履歷，其中有27%認為公司應該要自己印。

調查顯示，27% 受訪者認為「不要，公司應該要自己印」，13%選擇「不要，面試重點是展現實力」，共四成求職者認為不用帶履歷。另有 48%認為「要，帶履歷是基本禮儀」，11%表示「要，怕面試官忘記帶」，但潛台詞仍是希望面試官準備，顯示新舊文化正在轉換。

有網友在社群分享「投了履歷還不自己印的公司大多很雷」，還有許多人抱怨面試官完全沒看過履歷。這些意見，都顯示新世代更在意面試的雙向互動。

《面試趣》專家觀察，「現在的求職者不會一昧配合企業要求，他們希望面試官有先讀過履歷，展現對求才的重視。這種轉變也促使企業必須提升招募流程的專業度」。

現在企業數位轉型加速，履歷的接收和處理都已數位化。但產業間數位程度不一，對求職流程的要求也不同。《面試趣》建議求職者可先詢問面試官，再決定是否帶紙本履歷，「面試是相互了解的過程，重點不在於要不要帶，而是雙方都要展現專業和誠意」。

履歷 求職 面試

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