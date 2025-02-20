波克夏超車 台積電市值跌落全球第11名
台積電美國存託憑證（ADR）19日下跌1.79美元，收在200.95美元。據Companiesmarketcap統計，台積電市值本來位居第10名，被波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）超越後，跌出全球前10名之列，以1.042兆美元落居第11名。
美國總統川普日前接受媒體提問表示，將對汽車、藥品和晶片課徵25%的關稅。美股主要指數19日小漲，道瓊工業指數上漲71.25點，那斯達克指數上漲14.99點，費城半導體指數揚升61.83點。
除關稅外，近期市場盛傳英特爾（Intel）將進行分拆，由台積電或與博通（Broadcom）接手，消息並未獲得證實，仍引發市場疑慮，憂心台積電恐面臨技術外流風險，營運壓力升高。
台積電美國存託憑證19日下跌1.79美元，跌幅0.88%，收在200.95美元。據Companiesmarketcap統計，台積電市值滑落至1.042兆美元，波克夏市值則攀升至1.043兆美元，台積電為波克夏超越，跌出全球前10名之列，落居第11名。
台積電今天股價同步走低，盤中達1070元，下跌20元，市值跌破新台幣28兆元關卡，滑落至27.74兆元，影響大盤約161點。
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