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中科二期台積電擴廠 用地取得
中科台中園區擴建二期，攸關台積電先進製程擴廠，最大的私地主興農球場已交協議價購同意書，交割清楚，原本抗議強徵民地的2筆地主最後也接受價購。目前僅剩興農球場會員球證問題未達共識，但業界評估不致影響交地事宜。
國科會中部科學園區管理局協助台積電擴廠，辦理中科二期用地取得作業，最大私有地主興農球場，相關土地都已交割清楚。2筆土地地主去年12月指控土地被強行劃入園區範圍，且低於市價近一半的行情「強徵民地」，但中科趕在期限前與地主簽妥價購書，爭議落幕，台積電擴廠的土地問題迎刃而解。
興農公司迄未鬆口處理高爾夫球場會員球證問題，會員權益促進會會長陳永豐說，本月14日拜會中科管理局後，中科一改以往維護會員的態度，甚至說「我們沒有棍子打興農」等語，促進會決定24日上午10時集結3百人前往中科抗議。對此，中科管理局和興農球場昨都表示「不便回應」。
中科管理局為免第一季交地給台積電的承諾再延宕，業界推測，中科應會先繞過球場會員證問題，首要任務是取得土地，由興農公司循法律途徑解決球證爭議。
興農球場不同於以往都讓會員提前半年預約打球，前兩周公告卻只到四月，會員不禁猜測，是否暗示球場在四月後就會停止營業？
球證屬球場與會員兩的私權關係，外界質疑促進會卻針對中科抗議？陳永豐說，中科原本依立委蔡其昌開過的協調會內容，要求興農先解決會員賠償問題再談土地價購，但14日會晤後，他們感覺中科管理局態度改變，不堅持先處理會員賠償，感覺遭背棄，促進會才會針對中科抗議。
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