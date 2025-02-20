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中華電Hami Video用戶拚倍增

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信龍頭中華電信（2412）近年積極強化影視布局，旗下OTT TV平台Hami Video用戶持續快速成長，未來挑戰200萬用戶目標，較現階段近翻倍增長，更看好台灣OTT TV仍有成長潛力，持續投入台灣內容，並導入韓劇等吸睛內容搶客。

中華電信董事長簡志誠日前表示，Hami Video成長亮眼，未來用戶規模將與MOD相當，更要將Hami Video平台延伸到海外市場，將台灣製造的內容帶向海外市場，成為「亞洲版的Netflix」。總經理林榮賜則表示，MOD加上Hami Video訂閱用戶超越330萬戶，未來影視布局再進化，打造台流，投資國際級影視劇，將原創台劇，推向國際。

目前MOD用戶數約205萬戶，Hami Video則約125萬戶，中華電信內部也訂下積極目標，未來Hami Video要挑戰200萬用戶。

2024年受惠巴黎奧運及棒球12強賽帶起全民熱潮，Hami Video訂閱數年增53.3%，中華電信個家分公司總經理胡學海表示，今年運動題材較去年稍弱，但全年用戶數仍要持續成長，長期目標要達200萬用戶。

據市調機構預估，2027年前台灣OTT TV付費訂閱用戶數的可望達700萬戶。

MOD OTT 中華電信

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