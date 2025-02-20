750元之亂 NCC擬自用減收或免收

國家通訊傳播委員會（NCC）針對民眾網購國外藍牙、WiFi產品祭出收費新規七五○元惹議，NCC主秘黃文哲昨說，新規定是鎖定代購業者規避行為，但許多民眾購買是自用為主，NCC考慮修改法令，原則上針對自用收費會朝減收或者免收方向研議，但最終的法令修改要等委員會成立後再確定。

許多民眾都會從國外購買3C、智慧家居連網產品，NCC去年公告修改法令，指出因應輸入案件、品項愈來愈多，二月五日起針對相關產品收受輸入核准審查費七五○元。但新規定引發民眾反彈，NCC緊急於二月十日宣布暫緩收費。

NCC十多年前規定，民眾自海外輸入三部以上的第二級電信管制射頻器材，必須繳交審查費六百元，兩部以下則無需收費，僅需上傳自用切結書與產品規格型錄。

黃文哲指出，NCC修法主要針對代購業者規避行為，不希望業者透過化整為零的方式來規避法令，而非針對自用產品收費，之所以做射頻器材管理，主要是為了國內電波秩序安全和使用者安全。

他說，如果確認是代購業者，還是會收費，若是民眾自用，盡量朝低於七五○元或不收費的方向研議，但具體研議結果何時出爐，沒有時間表。

未來如何規範第二級電信管制射頻器材進口，黃文哲說，，由於進口產品大多配備藍牙，干擾性不會那麼強，對於相關規範會再做檢討；NCC也會思考如何辨識網路代購業者，並希望找出業者脫法行為的原因，以遏止不法行為。

NCC官員說，二月五日實施收費新制以來，共開出三六六張繳款單，其中有三二二人繳費，另外四十四人因暫緩實施尚未繳費。對於已收費的部分如何處理，黃文哲表示，會再報請諮議會討論。

NCC統計，民國一一二年自海外輸入相關產品有兩萬五千餘件，去年大幅成長至四萬餘件。黃文哲指出，去年輸入的產品中，占比最高的產品是運動攝影機、無線麥克風、無人機，約一萬多件、占比百分之廿；另外，相機與攝影器材有八千多件，藍牙耳機與一般耳機大概有六千件，Meta VR設備有五千多件，其他類別則占兩萬件。