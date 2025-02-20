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川普擬對汽車進口課徵25%關稅 代工廠恐掃到颱風尾

經濟日報／ 記者吳凱中林薏茹／台北報導

美國總統川普擬對汽車進口課徵25%關稅，代工廠和碩（4938）、廣達、英業達近年積極衝刺車用業務，均在非美國家部署車電產能，恐掃到颱風尾。相關代工廠正緊盯白宮後續政策細節，以調配或新建美國車電產能因應。

業者坦言，現階段川普針對汽車課稅尚無具體內容，很難評估受影響的究竟是整車，還是相關零組件，較難先行啟動調整，讓人傷腦筋。

針對川普擬對汽車加課25%關稅，和碩昨（19）日回應，仍需看屆時出爐的美國政策細節，再做相對因應與調整。

和碩目前車電有三個製造基地，其中墨西哥廠區供應特斯拉北美市場需求，中國大陸蘇州廠主要就近供應特斯拉上海廠，台灣產能供應其他汽車客戶。

廣達墨西哥廠主要供貨特斯拉及其他美系汽車品牌廠，出貨ADAS（先進駕駛輔助系統）及ECU（電子控制單元）等，由客戶組裝成整車再銷往美國市場。廣達表示，目前仍需待川普政策細節出爐，會與客戶商討應對措施。

英業達旗下車電產品涵蓋電動車無線系統（OTA）、ADAS、ECU與車載資訊娛樂系統（IVI）等，車電產品在墨西哥、捷克、台灣與上海都有認證產線。英業達總經理蔡枝安日前提到，墨西哥廠原本就有生產車電、伺服器等產品，加上墨西哥廠離美國近，若要在美設廠，產線可以很快搬遷過去。

墨西哥 川普 美國

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