台積電可能投資英特爾晶圓廠 外媒：台美恐掀政治憂慮

外傳台積電（2330）和博通可能各自收購英特爾的晶圓代工與晶片設計部門，巴隆周刊（Barron's）分析，目前仍有許多障礙，尤其是英特爾晶圓代工服務（IFS）事業，可能問題包括台積電的角色：儘管台積電有專業技術，但由外企經營英特爾廠的想法，可能同時在美國和台灣引發重大的政治憂慮。

Raymond James分析師帕裘里（Srini Pajjuri）指出：「假設晶圓代工業務可以資本化或有買家，對管理階層而言，分拆晶圓代工與產品部門應該是最容易的選擇。」

財務安排是另一個大問題。台積電已投入上百億美元在美設廠，可能不樂意為還在虧損的英特爾晶圓代工部門額外承擔更高的成本。同時，英特爾一再宣稱，18A製程今年起將晶片製造技術上取得領先地位，股東也可能因此反對英特爾低價出售該技術。一個潛在的解決方案可能是成立合資企業，由台積電與美國晶片廠共同入股被分拆出來的英特爾晶圓代工業務。帕裘里說：「對於台積電管理層而言，相較於收購／經營英特爾晶圓廠，致力擴大在美版圖可能是較理想的選項。」