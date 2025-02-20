市場解讀處理器龍頭分拆：英特爾有糖吃 台積受傷

英特爾可能分拆，分別由台積電（2330）、博通吃下的消息，市場解讀對英特爾是一大利多，因為有助這家陷入頹勢的美國晶片大廠釋出資產價值、化解困境，帶動其股價18日飆漲16%，但卻可能成為台積電的一大考驗。彭博分析師認為，台積電投資英特爾晶圓廠是百害而無一利。

此前，市場紛紛臆測英特爾可能為了與台積電合作，願意分拆公司，帶動英特爾股價不到十天勁揚近四成，同一時間，台積電ADR跌約2%。英特爾周三早盤股價跌近5%，台積電ADR則跌0.3%。

彭博資訊等外媒陸續披露，台積電討論過經營英特爾美國晶圓廠的方案，可能以投資人集團的形式，持有英特爾工廠股權；博通也已與顧問非正式討論收購英特爾晶片設計和行銷業務的相關事宜。

彭博、英國金融時報及路透也報導，私募股權公司銀湖資本正獨家洽談以數十億美元，收購英特爾現場可程式化邏輯閘陣列事業Altera的多數股權，允許英特爾減持非核心資產。

這些消息提高英特爾分拆業務的可能性，激勵英特爾股價18日收盤勁揚16%，創2020年3月以來單日最大漲幅。Evercore ISI分析師利帕希斯指出，投資人正在估算英特爾個別事業的價值。

Northland資本市場分析師李察說，英特爾資產價值「保守」估計為接近1,190億美元。Bernstein研究公司分析師團隊指出，若博通涉入交易，看來很吸引人，因為博通管理事業的能力可能高於英特爾。

不過，彭博資訊分析師認為，若台積電投資英特爾晶圓代工部門，並持有二成股權，不但形同讓出市場給技術落後的對手，甚至還可能導致智慧財產權（IP）外洩，傷害台積電在2、3奈米製程的優勢。

彭博分析師指出，要調和英特爾現有的晶圓廠與台積電獨特的生產系統，並不容易，而且要重新訓練、重新認證及調整供應鏈，均曠日廢時，且台積電稱霸先進製程，投資英特爾所能帶來的製造好處，可能微乎其微，因為結構成本、良率差距及IP束縛，可能限制台積電全面優化英特爾晶圓廠作業的能力。

台積電的專利製程可能無法用於英特爾部分持有的工廠，還因為台積電僅持有少數股權，可能無法掌控重大營運決策，若仰賴由英特爾青睞業者所組成的供應鏈，更可能推高成本，並限縮台積電精簡生產流程的能力。

更關鍵的是，台積電可能必須從報酬更高的內部計畫，移出資本和工程資源。即便英特爾代工最終略有獲利，台積電的每股盈餘可能無法完全收回這筆機會成本，基於英特爾的先進製程競爭力低落，台積電的投資無法取得戰略益處。