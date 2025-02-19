網購國外藍牙產品不交審查費就退運？NCC：暫緩收費
國民黨立委廖偉翔今天表示，接到民眾陳情，指NCC要求簽切結書，且內文提到將收審查費，若不簽後果就會「退運」。NCC今天晚間澄清，已經暫緩收審查費，快遞公司可能有所誤解，目前就算沒繳納審查費，也能先通過進口審查。
民眾網購國外2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，國家通訊傳播委員會（NCC）今年2月起新增每案審查費新台幣750元，引發不滿，NCC隨後在10日宣布暫緩收費，NCC今天也說，若為民眾自用，朝免收或減收方向研議，但仍要經諮議會議討論。
廖偉翔今天在臉書發文提到，有民眾進口3000元的麥克風器材，卻被要求簽下自用切結同意書，內文提到將要開始收審查費，質疑是變相的「收費切結書」，如果不簽唯一的後果就是「退運」。
NCC官員晚間受訪時表示，第1，快遞公司文件內容提到會逐收審查費，可能是快遞公司誤解，此案因外界有不同意見、認為費用高，NCC已經暫緩收審查費750元，目前就算沒繳審查費，產品也能先通過進口審查。
NCC說明，第2，快遞公司內文其實是想徵得用戶同意，幫用戶上傳自用切結書、身分文件、產品型錄等資料，用戶如果不同意的話，產品就不能入關，意即快遞公司會把產品退運，並非NCC會退運產品。此外，NCC自2007年8月以來就要求民眾網購射頻器材進口產品要檢附自用切結書、身分證件與產品廠牌型錄等，並非最近才實施這項規定。
NCC官員解釋，暫緩初期確實有接過民眾詢問審查費的問題，但近期已沒有接到類似詢問，會看看是否再跟快遞業者說明已經暫緩收審查費。目前持續蒐集外界意見，包括研議比例原則、實施範圍等，相關意見彙整後也會送到諮議會議討論。
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