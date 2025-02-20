高雄白埔產業園區 環評過關
因應半導體用地，高雄市政府推動「白埔產業園區」，將引進半導體、創新科技及資訊等潛力產業，預估產值上看3,000億元，環境部昨（19）日召開環評大會，歷經一小時討論後，順利通過環評審查。
「白埔產業園區」位處岡山區與橋頭區交界，為台糖白埔農場，屬於高雄新市鎮特定區計畫範圍內都市土地，原在行政院「配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案」內，被列為中、長期開發園區，由於科技廠房用地殷切，高市府近年積極開發，經政院同意後，改由高市府獨立辦理產業園區設置。
此案除了是南部半導體S廊帶其中一環，由於計畫引進半導體產業，外界也猜測，未來有機會做為台積電（2330）設廠選項之一。
該園區開發需經環評審查，去年11月通過初審後，環境部昨日召開環評大會，經過討論作出五點結論，並同意通過此案。
首先，開發單位應依「環境部審查園區開發行為廢棄物處理設施設置處理原則」，於園區廠商進駐率35％時，以零廢棄原則提出廢棄物處理設施興建規劃書，並園區廠商進駐率65%時，啟動廢棄物處理設施規劃興建。
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