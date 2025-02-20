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折疊機戰國時代來了
隨著華為三折機Mate XT揮軍國際，全球折疊機競爭戰火勢必更趨激烈，目前包括三星、OPPO、小米都持續積極推出新機，蘋果也傳出將在今年推出首款折疊機，各大品牌競爭角逐，讓折疊機市場正式進入戰國時代。
根據統計，三星為目前全球折疊機市占龍頭，儘管去年上半年遭華為領軍的陸系品牌廠侵蝕市占，導致三星全球市占率率一度從原先的七成下探至五、六成，但旋即穩住腳步，王者地位依然穩固。
業界人士指出，相較於過去幾年，去年下半年折疊機新品發表數量大幅成長，無論美系、韓系等品牌廠都有折疊機新品推出，意味折疊機市場接受度正提升，對供應鏈而言是一大利多，華為三折機加入戰場後，預料市場競爭將更為多變、激烈。
據悉，儘管國內軸承廠尚未切入三星折疊機供應鏈，但已順利切入美系、陸系品牌折疊機供應鏈；其中，富世達（6805）手機軸承零組件已打入華為、摩托羅拉等供應鏈，今年預料將有新客戶加入，而兆利目前仍專注供應軸承給華為，新日興則有望切入蘋果首款折疊機供應鏈，預估台廠將在市場扮演吃重角色。
研調機構IDC最新報告指出，2024年全球折疊機出貨量年增22%，為主流智慧手機成長率的三倍。
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