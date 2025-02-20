快訊

最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素

聽新聞
0:00 / 0:00

折疊機戰國時代來了

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

隨著華為三折機Mate XT揮軍國際，全球折疊機競爭戰火勢必更趨激烈，目前包括三星、OPPO、小米都持續積極推出新機，蘋果也傳出將在今年推出首款折疊機，各大品牌競爭角逐，讓折疊機市場正式進入戰國時代。

根據統計，三星為目前全球折疊機市占龍頭，儘管去年上半年遭華為領軍的陸系品牌廠侵蝕市占，導致三星全球市占率率一度從原先的七成下探至五、六成，但旋即穩住腳步，王者地位依然穩固。

業界人士指出，相較於過去幾年，去年下半年折疊機新品發表數量大幅成長，無論美系、韓系等品牌廠都有折疊機新品推出，意味折疊機市場接受度正提升，對供應鏈而言是一大利多，華為三折機加入戰場後，預料市場競爭將更為多變、激烈。

據悉，儘管國內軸承廠尚未切入三星折疊機供應鏈，但已順利切入美系、陸系品牌折疊機供應鏈；其中，富世達（6805）手機軸承零組件已打入華為、摩托羅拉等供應鏈，今年預料將有新客戶加入，而兆利目前仍專注供應軸承給華為，新日興則有望切入蘋果首款折疊機供應鏈，預估台廠將在市場扮演吃重角色。

研調機構IDC最新報告指出，2024年全球折疊機出貨量年增22%，為主流智慧手機成長率的三倍。

三星 智慧手機 華為

延伸閱讀

將搭華為黑科技！鴻蒙智行「尊界S800」2月20發表

陸民企座談上潑冷水！任正非警惕科技業「內功不足」未來5年關鍵

連4個月增長！陸國產電視市場1月出貨 TCL排第1、小米第2

中國Level 3自動駕駛進入商用倒計時，嵐圖、極氪領跑技術落地

相關新聞

華為三折機賣向全球 法人看好備貨量拉升 富世達受惠

大陸品牌大廠華為宣布，旗下首款三折機「非凡大師」Mate XT進軍國際市場，已經選定馬來西亞吉隆坡作為首站上市銷售點，現...

川普放話課關稅25% 我半導體鏈將轉嫁成本

美國總統川普放話對進口半導體和藥品將課25%、甚至更高稅率的關稅，台灣半導體鏈看法備受關注。業界認為，美方尚未公布關稅細...

台積電可能投資英特爾晶圓廠 外媒：台美恐掀政治憂慮

外傳台積電和博通可能各自收購英特爾的晶圓代工與晶片設計部門，巴隆周刊（Barron's）分析，目前仍有許多障礙，尤其是英...

高雄白埔產業園區 環評過關

因應半導體用地，高雄市政府推動「白埔產業園區」，將引進半導體、創新科技及資訊等潛力產業，預估產值上看3,000億元，環境...

聯發科分紅 每人估領91萬 員工加薪同步啟動

IC設計大廠聯發科將於2月底發放2024年下半年員工分紅，外界估算，此次分紅總金額近110億元，大約是去年8月底發放去年...

折疊機戰國時代來了

隨著華為三折機Mate XT揮軍國際，全球折疊機競爭戰火勢必更趨激烈，目前包括三星、OPPO、小米都持續積極推出新機，蘋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。