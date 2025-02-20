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華為三折機賣向全球 法人看好備貨量拉升 富世達受惠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
華為Mate XT三折機。路透
華為Mate XT三折機。路透

大陸品牌大廠華為宣布，旗下首款三折機「非凡大師」Mate XT進軍國際市場，已經選定馬來西亞吉隆坡作為首站上市銷售點，現正開放預購，3月15日開賣。

Mate XT先前在大陸上市後熱銷，此次「賣進」國際，法人看好將引爆新一波熱潮，帶動備貨量拉升，國內軸承廠富世達（6805）為華為Mate XT唯一台灣供應鏈，受惠大。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

華為去年第3季在大陸發表耗時五年打造的Mate XT，是全球迄今唯一的三折機，機身展開的螢幕可達10.2吋，為地表上螢幕最大的智慧手機，相當於把一台平板放入口袋，手機展開後的厚度僅3.6毫米，是全球最薄的折疊機。

華為在大陸發表首款三折機後，一度在當地掀起搶購風潮，出現供不應求盛況，不僅自家華為商城所有版本Mate XT都售罄，連京東、淘寶官方旗艦店也缺貨，優於市場預期，後續因產能不足，更傳出華為緊急向供應鏈追加訂單。

業界人士指出，歷經數月後，推測Mate XT產能應該是趨向穩定，華為才敢大膽進軍國際市場，預料Mate XT國際版機種將會在未來幾個月內陸續在全球各地推出，亞洲市場會是華為初期主攻的目標市場，若銷售不錯，才會進一步推向歐美市場。

價格方面，Mate XT在大陸市場起售價人民幣19,999元起（約新台幣9萬元），馬來西亞售價14,999馬來西亞令吉（約新台幣11萬元）起，香港售價港幣25,499元（約新台幣10.9萬元）起，略高於中國大陸市場。

供應鏈方面，業界人士透露，華為與富世達在三折機開發過程中保持密切的合作，歷經多次的嘗試與失敗後，最終才順利打造出符合市場期待的三折機，這也意味著台廠在軸承研發的實力已達到頂尖水準。

業界人士指出，三折機所需的軸承零組件不但非常精密，且單價也很高，初期產能也相對有限，但一段時間後就能克服，未來其他品牌也很可能跟近三折機設計，有助於軸承產業商機擴大。

新台幣 華為 馬來西亞

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