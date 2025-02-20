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聯發科分紅 每人估領91萬 員工加薪同步啟動

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
聯發科。聯合報系資料照
聯發科。聯合報系資料照

IC設計大廠聯發科（2454）將於2月底發放2024年下半年員工分紅，外界估算，此次分紅總金額近110億元，大約是去年8月底發放去年上半年員工分紅總金額打84折，以有資格參與分紅的員工數來計算，平均每人約可分91萬元。另外，聯發科也對員工進行調薪。

聯發科員工分紅金額與獲利表現大致連動，是以提撥稅前盈餘一定比率發放，外界推估占比約二成左右。聯發科的分紅在上、下半年分兩次發放，上半年度分紅於同年8月發放，下半年度分紅則是隔年2月發放。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

聯發科去年8月發放當年度上半年分紅總額，推估近130億元，共約1.2萬名員工符合領取資格，以此基礎計算平均每人約可領105萬元。

由於聯發科去年上半年的稅前盈餘比下半年多出約百億元左右，這次將於2月底發放的去年下半年員工分紅，依照去年下半年稅前盈餘約546.52億元估算，分紅總金額約落在109.3億元，較去年上半年度分紅打了84折。

外界從聯發科的2023永續報告書推估，全球約2萬名員工中，可參與這次分紅員工數約1.2萬人。這次計算分紅若同樣以約1.2萬名員工符合領取資格來推算，平均每人可分得約91萬元。

聯發科近年的半年度分紅總金額高點是在2022上半年，當時推算該次發放總額約超過150億元。

聯發科每名員工實際領到的分紅金額不盡相同，因涉及員工薪酬機密，聯發科對外界每次推算平均分紅金額都不予評論。外界認為，參與員工分紅者還包括中高階主管，光是看分紅金額平均數，無法呈現實際分配情形，個別員工獲配的分紅金額也因所屬部門、職等、績效表現等因素不同而有差異。

聯發科也員工進行調薪，幅度不盡相同，依照目前市場流傳的消息，大致從低個位數到高個位數百分比皆有。

聯發科是業界薪酬水準的績優生，依照該公司申報的2023年非主管職全時員工薪資，全年薪資平均數為375.4萬元，在上市櫃公司中居冠。

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