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面板雙虎股東會紀念品揭曉 不約而同都送「這1物」

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
圖為國內面板大廠群創公司竹南廠。聯合報系資料照片／記者吳傑沐攝影
圖為國內面板大廠群創公司竹南廠。聯合報系資料照片／記者吳傑沐攝影

面板雙虎友達（2409）及群創（3481）今年均適逢董事任期屆滿的改選年，且不約而同選擇白米做為股東會紀念品

友達今年股東會訂於5月28日在友達光電竹科的企業總部會議室舉行，除例行的報告及承認和討論事項外，還將選舉第11屆董事九名；友達的股東會紀念品為「台灣產製真空包裝白米600公克」。

群創股東會將於5月7日在竹科竹竹南園區行政服務中心大禮堂舉行，並且逢三年一度的董事全面改選年。無獨有偶群創的股東會紀念品，是「台灣產製真空包裝白米1公斤」。

友達 群創 股東會紀念品

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