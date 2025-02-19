詐騙集團刊登不實廣告 台亞要求相關網站刪除

台亞半導體今天表示，詐騙集團在蝦皮、城邦、Dcard等網站刊登投資理財招攬廣告，假藉幫助詐騙受害者名義，散布台亞旗下萬圳光投資公司是假投資博弈公司，被列入國家詐騙黑平台不實資訊。

台亞集團指出，委請律師發函要求相關網站立即刪除不實廣告，並保全下單廣告主及收益資料，以追究不法。

台亞集團今天發律師函給新加坡商蝦皮娛樂電商台灣分公司、城邦文化事業網路社群事業群、狄卡科技公司，強調詐騙集團刊登不實廣告，內容嚴重損害萬圳光公司商譽，可能造成社會大眾及投資人受騙，網站平台恐有幫助詐騙集團危害投資大眾情狀，要求移除廣告以共同保護大眾，並遏阻不肖人士的犯行。

甄明法律事務所律師陳昭龍表示，依萬圳光投資公司委任意旨，經查萬圳光公司近日屢接獲查詢電訪，經詢問始知，竟有詐騙集團不法人士於相關網站下單廣告，以假藉幫助詐騙受害者名義散布萬圳光公司係假投資博弈公司，並已被列入國家詐騙黑平台不實資訊，意圖詐騙投資大眾。

陳昭龍指出，萬圳光投資是台亞公司集團所控股公司，交易對象主要為台亞集團公司，並未與外部投資人有所交易；萬圳光公司從未於相關網站刊登投資或理財招攬廣告，也沒有對外募資或招攬投資，各網路平台所提不實資訊，絕然與萬圳光公司實際營運狀況完全無關。