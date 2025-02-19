詐騙集團刊登不實廣告 台亞要求相關網站刪除
台亞半導體今天表示，詐騙集團在蝦皮、城邦、Dcard等網站刊登投資理財招攬廣告，假藉幫助詐騙受害者名義，散布台亞旗下萬圳光投資公司是假投資博弈公司，被列入國家詐騙黑平台不實資訊。
台亞集團指出，委請律師發函要求相關網站立即刪除不實廣告，並保全下單廣告主及收益資料，以追究不法。
台亞集團今天發律師函給新加坡商蝦皮娛樂電商台灣分公司、城邦文化事業網路社群事業群、狄卡科技公司，強調詐騙集團刊登不實廣告，內容嚴重損害萬圳光公司商譽，可能造成社會大眾及投資人受騙，網站平台恐有幫助詐騙集團危害投資大眾情狀，要求移除廣告以共同保護大眾，並遏阻不肖人士的犯行。
甄明法律事務所律師陳昭龍表示，依萬圳光投資公司委任意旨，經查萬圳光公司近日屢接獲查詢電訪，經詢問始知，竟有詐騙集團不法人士於相關網站下單廣告，以假藉幫助詐騙受害者名義散布萬圳光公司係假投資博弈公司，並已被列入國家詐騙黑平台不實資訊，意圖詐騙投資大眾。
陳昭龍指出，萬圳光投資是台亞公司集團所控股公司，交易對象主要為台亞集團公司，並未與外部投資人有所交易；萬圳光公司從未於相關網站刊登投資或理財招攬廣告，也沒有對外募資或招攬投資，各網路平台所提不實資訊，絕然與萬圳光公司實際營運狀況完全無關。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 北捷常客優惠縮水！3月1日起7折變85折新規則曝 TPASS 2.0還有額外回饋
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言