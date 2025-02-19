精成科昆山子公司配合政策搬遷 後續補償收入等待認列
精成科（6191）19日代昆山兩子公司公告配合政策性搬遷，後續補償收入等待認列。
精成科今日補充公告子公司昆山元茂電子科技有限公司以及子公司昆山雄強電子科技有限公司配合政策性搬遷後續事宜，子公司昆山雄強電子科技有限公司截至113年12月31日已完成搬遷，113年度已認列處分損失及各項費用新台幣118,604仟元，並已收到部分補償款新台幣22,305仟元，後續相關補償收入、費用及稅賦於實際發生時認列。
精成科今日也補充公告子公司昆山元茂電子科技有限公司截至113年12月31日已完成搬遷，113年度已認列處分損失及各項費用新台幣524,785仟元，並已收到部份補償款新台幣47,102仟元，後續相關補償收入、費用及稅賦於實際發生時認列。
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