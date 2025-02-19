三星傳來台挖角記憶體人才 南亞科、華邦電積極留才

南韓媒體報導，三星電子為強化在半導體業務的競爭力，正積極向台灣招募有2年以上經驗的記憶體晶片領域工程師。記憶體廠南亞科和華邦電今天一致表示，積極留任人才，預期不會受到很大影響。

華邦電指出，不評論媒體報導及同業訊息。強調公司提供完善福利措施，對於到職滿1年的員工，每出生1個小孩到滿4歲止，每月提供新台幣6000元的育兒補助，員工結婚及生育時，另發給結婚津貼及生育津貼。

華邦電表示，公司還提供彈性工時，平均員工薪資也居業界中高水準，積極留任人才，預期不會受到很大的影響。

南亞科表示，公司高度重視關鍵人才留任，透過系統化且多元的人才培育計畫，成功提升關鍵人才留任率。根據南亞科2023年企業永續報告，關鍵人才留任率達到98%。

半導體業者說，三星近年因高頻寬記憶體（HBM）發展落後，市占面臨流失窘境，來自SK海力士（Hynix）的競爭壓力升高；不過韓國記憶體產業居全球領導地位，台灣記憶體技術與韓國存在差距，三星來台挖角記憶體人才，對於三星貢獻應有限。

業者表示，目前韓國與台灣薪資水準相差不大，三星來台高薪挖角記憶體人才去韓國工作，並不實際，若不加薪挖角，對台灣記憶體人才並不具誘因，因此三星來台挖角記憶體人才情況有待進一步觀察。