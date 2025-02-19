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陳世凱參訪中華電GNOC中心 盼打造韌性網路服務

中央社／ 台北19日電

交通部長陳世凱今天參訪中華電信全區網路監控中心（GNOC），該中心匯集中華電信行動、固網、數據及國際4大網路，24小時全面監測掌握全台通訊網路運作情形；陳世凱期許中華電信打造不中斷的韌性網路服務。

據中華電信發布新聞稿，陳世凱表示，GNOC是中華電信網路的「眼睛」，隨時掌握全台關鍵網路、重要民生及重要客戶電路的運作情形，預警可能的障礙，預先加強防範。

他也感謝中華電信團隊在面對天災或特殊障礙時，主動在第一時間協助將災損情形通報相關主管機關，並進行修復追蹤，確保網路正常運作，為民眾、企業及政府單位提供暢通的通訊服務。

陳世凱表示，台灣地處天然災害發生頻繁地區，且受地緣政治影響，通訊網路的正常運作關乎國家、人民，是重中之重，通訊網路的安全與韌性強化、損害及時復原的挑戰越來越大，期勉中華電信持續精進創新。

中華電信 災損

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