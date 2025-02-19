中華電攜手愛立信 MWC秀AI、數位分身提升網路效率

中華電信（2412）透過愛立信的站點數位分身解決方案與生成式AI技術，在台灣跨年夜期間成功紓解網路壅塞、優化網路資源配置，增加網路容量近14%，雙方合作將行動網路智慧管理應用登上2025年世界行動通訊大會（MWC），展示結合AI與數位分身技術，在大型公眾活動中透過預測性網路維護及自動化調整，提升網路表現。

愛立信與中華電信合作，運用愛立信站點數位分身技術（Ericsson Site Digital Twin, ESDT）與生成式AI（Gen AI），在人潮密集的大型活動期間，對高話務站點進行自動化調整。

愛立信指出，這項主動式的網路管理創新，能夠在最小化人工介入的情況下，智慧調整和分配網路資源，確保用戶在歡慶新年的人流密集場所，享有順暢無縫的連接體驗，並助力電信商降低營運成本。

尤其是重大公眾活動期間，如跨年、大型演唱會或體育賽事等人潮密集場所，行動網路流量往往跟著創新高，也成為電信商的行動網路壓力測試。

以2025年跨年夜為例，中華電信表示，觀察該日全台行動流量比前一周高出四倍，其中以臺北101的跨年活動現場，數據量更相較於耶誕夜激增五倍。針對這項挑戰，中華電信與愛立信合作，以愛立信的站點數位分身、愛立信智慧網路 （Ericsson NetworkIntelligence, ENI）與Gen AI等技術，協助中華電信即使面對激增的流量需求，仍能維持穩定可靠的連線品質。

中華電信網路分公司總經理賈仲雍表示，面對跨年夜這類網路負載量極大的大型活動，中華電信的首要任務就是確保能持續提供用戶最佳的行動網路體驗。透過愛立信的數位分身與AI技術，我們能夠有效解決行動網路壅塞問題並紓解訊務壓力，用更智慧且即時的方式管理網路，確保客戶能在關鍵時刻獲得流暢不中斷的連接體驗。

台灣愛立信總經理周大企表示，AI與數位分身技術正在重新定義網路管理方式，使其更具韌性、靈活且智慧化。我們與中華電信的合作演示了電信商能如何運用AI驅動的洞察力，在極端條件下仍確保卓越的網路效能。我們期待在這個基礎上，協同台灣的電信產業夥伴，於電信營運管理領域不斷創新，朝更智慧、更主動的管理方式邁進。