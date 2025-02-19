世紀民生三管齊下 吃的外泌體、民用無人機及數位金融推升營收

世紀民生（5314）董事長張祐銘看好2025年展望，三管齊下瞄準「吃的外泌體」、民用無人機及數位金融商機。長期深耕生技健康領域，全面迎來轉型升級的關鍵時刻，聚焦 AI 技術與精準數據應用，朝向「AI 智能大健康」生態系統願景邁進；無人機領域著眼美國無人機去中化民用無人機商機；第三，首度規劃布局數位金融瞄準新商機。

2024年全年營收達6.44億元、年增659.47％，五大事業體營收比重分別為，保健食品銷售37.11％、智能機器事業0.16％、建材與工程收入 19.62％、餐飲收入6.33％、服飾與廣告收入36.78％；張祐銘表示，其中，保健食品的業績比重明顯自年初的11％進一步拉高，目前也希望當營收占比突破50%後分割上市。

張祐銘進一步指出，目前旗下已有多款針對消費者不同訴求的保健食品，且世紀民生隨著不斷強化品牌市場滲透率，透過直播平台和電視頻道、電視廣告和會員通路的積極布局，成功拓展電商、實體零售與數位銷售模式，結合強勁的直播銷售動能與精準的廣告投放策略，打造高效的全通路行銷布局，持續提升品牌競爭力，推動整體業績穩健成長。

自有品牌 「朝和生醫」憑藉獨家專利外泌體技術 EOB686，為台灣第一家成功打造「吃的外泌體」產品的公司，主打日常美膚呵護的食品級外泌體「雪之肌覓」在各大通路火力全開銷售下，不僅堆疊良好的銷售業績外，也獲得消費者高度迴響，世紀民生為滿足消費者需求，同時擴大市場範疇，將聚焦於外泌體技術的應用，推出「外泌體葉黃素」與「外泌體益生菌」，結合現有的明星產品，打造完整的外泌體輔助健康食品系列；此外，世紀民生亦積極跨足兒童與寵物健康食品市場，規劃推出兒童葉黃素軟糖等專為特定族群設計的保健品，進而豐富產品線，擴大功能性營養補充市場的佔有率。