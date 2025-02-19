世紀民生三管齊下 吃的外泌體、民用無人機及數位金融推升營收
世紀民生（5314）董事長張祐銘看好2025年展望，三管齊下瞄準「吃的外泌體」、民用無人機及數位金融商機。長期深耕生技健康領域，全面迎來轉型升級的關鍵時刻，聚焦 AI 技術與精準數據應用，朝向「AI 智能大健康」生態系統願景邁進；無人機領域著眼美國無人機去中化民用無人機商機；第三，首度規劃布局數位金融瞄準新商機。
2024年全年營收達6.44億元、年增659.47％，五大事業體營收比重分別為，保健食品銷售37.11％、智能機器事業0.16％、建材與工程收入 19.62％、餐飲收入6.33％、服飾與廣告收入36.78％；張祐銘表示，其中，保健食品的業績比重明顯自年初的11％進一步拉高，目前也希望當營收占比突破50%後分割上市。
張祐銘進一步指出，目前旗下已有多款針對消費者不同訴求的保健食品，且世紀民生隨著不斷強化品牌市場滲透率，透過直播平台和電視頻道、電視廣告和會員通路的積極布局，成功拓展電商、實體零售與數位銷售模式，結合強勁的直播銷售動能與精準的廣告投放策略，打造高效的全通路行銷布局，持續提升品牌競爭力，推動整體業績穩健成長。
自有品牌 「朝和生醫」憑藉獨家專利外泌體技術 EOB686，為台灣第一家成功打造「吃的外泌體」產品的公司，主打日常美膚呵護的食品級外泌體「雪之肌覓」在各大通路火力全開銷售下，不僅堆疊良好的銷售業績外，也獲得消費者高度迴響，世紀民生為滿足消費者需求，同時擴大市場範疇，將聚焦於外泌體技術的應用，推出「外泌體葉黃素」與「外泌體益生菌」，結合現有的明星產品，打造完整的外泌體輔助健康食品系列；此外，世紀民生亦積極跨足兒童與寵物健康食品市場，規劃推出兒童葉黃素軟糖等專為特定族群設計的保健品，進而豐富產品線，擴大功能性營養補充市場的佔有率。
不僅如此，世紀民生近期更積極拓展公司戰略版圖，正式跨足數位金融領域。透過掌握華瀚保險經紀人股份有限公司過半董事席次並提升持股比例，積極布局數位金融市場。此項投資不僅為企業帶來新的營收成長動能，有機會為2025年世紀民生的業績注入新一波成長動能外，世紀民生將進一步深化「AI 智能大健康」生態系統，更結合AI技術賦能，優化生物數據分析，提升個人化健康管理的精準度，並結合智能設備、數據運算能力、風險管理機制，讓健康管理模式更具科學性與個性化，深化健康管理與保險科技的整合，逐步打造涵蓋健康管理、風險評估與金融保障的綜合服務生態系，並為消費者打造全新的數據驅動健康生活體驗，同時全面提升市場競爭力，創造公司旗下保健食品銷售、智能機器事業、以及新引擎數位金融事業體三箭齊發，奠定公司穩健成長基礎、營運更上一層樓。
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