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創投公會蘇拾忠喊「AI再旺十年」 強調：絕不會泡沫化

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
創投公會顧問蘇拾忠。記者吳康瑋／攝影
創投公會顧問蘇拾忠。記者吳康瑋／攝影

AI狂潮來臨，全球大廠紛紛投入與AI有關的題材發展，而創投公會前任秘書長暨現任顧問蘇拾忠19日直言，「AI至少會再旺十年」，他分析，目前台積電在AI方面超越全球市場十多年的時間，而這也代表國際大廠想要在技術上趕上台積電，幾乎不太可能，要趕上現在台積電的程度，就至少要花上十年的時光，因此他肯定台鏈AI市場至少還能再旺十年。

蘇拾忠分享，雖然網路會發生泡沫化，但AI卻不會有泡沫化，因為AI算是工具，跟「網路」不一樣，網路會有「泡沫公司」，但AI不會有「泡沫AI」，他透露，企業大廠是用AI來發展事業，但不會單純為了AI建立一個公司，也因此AI題材是較真實、且可辨識的存在，而在這個方面，台灣擁有大部分的關鍵技術、關鍵零組件，因此若要再加碼投入發展，「台灣太有利了！」

根據研調機構集邦（TrendForce）提供資料顯示，全球AI server市場自2023年起快速成長，預期2025年占整體server出貨比例將逾15%，至2028年有望接近20%。而近年大型CSP業者應AI訓練需求積極擴建，自2025年起也將擴展重心至邊緣AI推理，除了採用NVIDIA Blackwell等新一代GPU平台，AWS等也加大開發自家ASIC力道，以提升成本效益、滿足特定AI應用需求。

而集邦資料預期，未來美國政府可能對中國相關AI或半導體禁令趨嚴下，迫使欲投入AI發展的中國業者加速發展自有AI晶片或HBM等硬體。儘管其效能不及NVIDIA等GPU方案，然主要為滿足中國市場自用資料中心基礎建設，單位晶片效能已非唯一考量。不過對於市場來說，普遍有多家大廠都仍樂觀看待整個2025年AI市場的大方向發展不變，而蘇拾忠也直言，從市場上來看，「算力」還是很需要，並且還需要再更多。

創投公會顧問蘇拾忠。記者吳康瑋／攝影
創投公會顧問蘇拾忠。記者吳康瑋／攝影

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