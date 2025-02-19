IC設計廠世紀民生：今年轉型關鍵 保健食品營收占比拚逾5成
IC設計廠世紀民生2023年起逐步將營運重點放在生技健康領域，董事長張祐銘今天表示，今年將迎來轉型關鍵時刻，下半年主力保健食品營收占比有望超過5成，並推動健康管理與智能應用的結合，朝「AI智能大健康」生態系統願景邁進。
世紀民生今天舉辦媒體交流會。世紀民生2024年營收為新台幣6.44億元，年增659.4%，前3季營收為3.6億元，稅後純益為1.4億元，年增595.2%，每股純益為9.56元。另外，世紀民生2024年前3大營收比重，分別為保健食品銷售37.11%、服飾與廣告收入36.78%、建材與工程收入19.62%。
其中保健食品自2024年初營收占比11%，目前拉高至超過30%，張祐銘表示，主要是旗下保健食品品牌「朝和生醫」，已是推動保健食品業務發展的核心引擎，隨著不斷強化市場滲透率，推動業績穩健成長，今年下半年保健食品占比可望超過5成。
他進一步表示，未來將深化「AI智能大健康」生態系統，結合AI技術，優化生物數據分析，提升個人化健康管理的精準度，進而結合保健食品，積極布局AI健康管理。
此外，世紀民生近期持續拓展公司戰略版圖，跨足數位金融領域。張祐銘說，透過掌握華瀚保險經紀人股份有限公司過半董事席次，提升持股比例，布局數位金融市場，有望為2025年業績注入新一波成長動能。
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