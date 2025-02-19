安勤強攻邊緣 AI 商機 揮軍 HIMSS 醫療展

工業電腦廠安勤（3479）宣布將於3月3日至6日參加美國醫療資訊與管理系統學會（Healthcare Information and Management Systems Society, HIMSS）的全球醫療會議與展覽，本次參展，安勤將展示多項創新醫療解決方案，以AI算力和病患監測技術為核心，結合數據整合能力，幫助醫療機構實現更精準、更高效、且節省人力的醫療運營模式。

安勤備受醫療工作站與遠距醫療解決方案青睞的 All-In-One 醫療級觸控平板電腦，過去常用在病房資訊顯示和遠距醫療等。但安勤今年擴大產品線，提供尺寸更小的醫療級觸控平板，進一步提升醫護人員的使用靈活性，適用於醫院各個場景。

全新產品包括搭載 15.6 吋螢幕的 HID-1540 和 13.3 吋螢幕的 HID-1337，以卓越的醫療儀器整合性能為特色。考量醫院內需移動大型醫療檢測設備的需求，這些小尺寸觸控平板將作為監測與控制介面，大幅提升移動性與診療效率。

安勤還將展出多項伺服器級解決方案，包括搭載雙CPU架構、支援英特爾第五代 Xeon可擴充CPU的 HPM-ERSDE 等數片高階主機板，以及高性能伺服器 HPS-ERSUTA。這些解決方案以強大的 AI推論算力為核心，可與過去病例資料庫和醫學影像交叉比對，邁向精準醫療，協助醫療人員提升診斷效率與準確度。

安勤科技在美國不僅銷售自家產品，尋找夥伴一起做系統整合，創造雙贏提升市占率更是其強項。本次展覽中，安勤攜手多家合作夥伴展示醫療創新技術，包括患者資訊系統與手術室管理看板，協助病房實現即時資訊顯示與高效手術排程。邊緣AI方面，安勤與夥伴以高運算輕巧的AI推論系統輔助健康檢查進行精準影響分析，可於健檢過程中快速標記疑似病變部位，支援醫生進行更精準的診斷，打造完整解決方案。

安勤也與英特爾合作開發客製軟體AI Experience Kit，成為客戶選擇AI平台的最佳輔助工具。透過實際應用影片，並挑選AI模型，即可顯示單獨在CPU、iGPU以及dGPU單獨或同時運作下的算力、延遲和影片辨識格數，模擬實際應用場景，為客戶提供最精準、最具性價比的平台選擇方案。

此外，安勤今年也將觸角延伸至健康監測，瞄準高齡化商機。與夥伴共同展出的nFOPT非侵入性光纖生理監測技術，將光纖置入厚度僅2mm的智慧光纖薄墊中，可監測睡眠、呼吸、心律、咳嗽與翻身等數據，應用於老人與嬰兒照護。該薄墊與安勤醫療級觸控平板深度整合，實現即時操作與中央管理，大幅減輕基層醫療人員負擔，同時朝AI數位生物標記方向發展。

此外，安勤本次也將展示各式電子紙告示牌、電子紙筆記本和醫療用平板等產品，涵蓋醫院各使用場景，幫助醫療院所走向環境友善。