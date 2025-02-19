川普關稅衝擊我半導體！專家：市占率微降 可增赴美投資

美國總統川普18日指出，預計對進口汽車、藥品和半導體徵收25%的關稅，且25％的關稅會再提高。美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士杜震華說，我國半導體市占率會稍微下降，他建議增加赴美投資，同時嚴防技術外流。

除提高關稅外，川普提到，希望給外國廠商些時間和機會，讓其可以到美國生產。只要他們到美國生產製造，就沒有關稅的問題。

我方普遍關注，川普出台關稅措施後，對我國半導體市占率尤其是台積電的衝擊。

杜震華說，依照經濟理論，美國的進口成本提高，進口量減少，國內生產會增加。因此我國的市占率會稍微下降，因應方法就是增加到美國的投資，但嚴防技術外流。

就防止技術外流，杜震華建議，盡量獨資，不要合資。若要合資，對方的股份愈少愈好，並將決策權抓在手上。另外，也該有相當投資到歐洲和日本，分散風險。