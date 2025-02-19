川普或課徵半導體25%以上關稅 專家：有相對困難

美國總統川普18日指出，預計對進口汽車、藥品和半導體徵收25%的關稅，且25％的關稅會再提高。台灣方面關注川普提高關稅，是否對台灣倚賴的半導體業產生衝擊。鍶科技暨「幣特財經」總編輯楊方儒指出，針對上游的單一晶片或單一模組加徵關稅相對困難，且需要配套做法。

川普除揚言提高關稅外，他也提到，希望給外國廠商些時間和機會，讓他們可以到美國生產，只要他們到美國生產製造，就沒有關稅的問題。

楊方儒說，晶片只是所有3C產品的一部分，以iPhone為例，裡面可能有幾百顆晶片，iPhone的ARM架構晶片如A15、A16，又或是wifi的晶片、藍芽的晶片。包括常使用的筆電、手機、伺服器等，裡面都是幾百顆晶片同時協作，提供服務。再以iPhone為例，每個晶片占iPhone的成本都是公開的。

楊方儒表示，台積電供應給輝達的晶片，台積電法說會上已有提到，賣一顆台積電的AI晶片約600至700美元（約合新台幣2萬元），買回來的卻是20、30萬美元的伺服器。即便川普針對AI晶片課徵關稅，台積電先供貨給輝達，輝達再賣給人家伺服器，一台20、30萬美元的伺服器再加上被課徵百分百關稅的晶片，其實是微乎其微。

楊方儒提到，況且3C產品等有ITA協定，關稅已是微乎其微。短期之內，川普要針對終端產品加徵關稅，確實可行，至於加徵到多少仍需觀察。要針對上游的單一晶片或單一模組加徵關稅，這是相對困難的。

楊方儒認為，股市對於川普加徵關稅有點「過度反應」，因為關稅一定還是針對終端產品，例如手機、筆電等，再來才有可能是針對模組，比如伺服器裡頭有100個模組，但要課徵到模組的關稅都已經是相對困難的。

楊方儒舉例說明，輝達的顯卡可被視為終端產品，同時也是模組，假設顯卡是由第三地進入到美國，要特別針對輝達的顯卡課徵關稅，是因為裡面有很多台積電的晶片，那關鍵應該是在輝達本身，輝達才會去與台積電討論後續事宜，這部分是輝達和台積電之間的事情，最後輝達才會決定是否要因為用了台積電的晶片，導致增加關稅的成本，要反映在消費者身上。

楊方儒強調，美國政府要真正針對單一晶片、單一模組加徵關稅，需要很多配套做法跟徵收程序。