快訊

北斗天后宮天公爐被埋「硃砂骨骸」 化驗結果出爐：是人骨

和平的假象？歷史學家憂慮：美俄聯手出賣烏克蘭

遭週刊爆料小三成群 林青穀喊「詐團勒索」：我不屈服才被亂扯

野村亞洲科技之旅 萬潤、義隆揭CoWoS、PC最新反饋

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

外資野村證券舉行「亞洲科技之旅」，期間深入探討CoWoS擴展和PC需求狀況，其中包括萬潤（6187）和義隆（2458）參加，雖然尚未提供投資評等，但與業者進行交流後，獲得業界資訊的最新反饋。

在萬潤最新發展與CoWoS趨勢上，野村證券半導體產業分析師鄭明宗表示，根據萬潤表示，2024年約 60-70%營收來自CoWoS相關業務，與台積電（2330）的產能擴張步調相符。

此外，隨著WoS組裝工具需求增加，萬潤預計2025年的主要客戶將是負責台積電WoS外包流程的OSAT廠商。展望後市，預期每月增加10萬片的 CoWoS產能，將可帶來約新台幣15-20億元的營收成長。

共封裝光學（CPO）與 扇出型晶圓級封裝（FOPLP）發展趨勢中，萬潤計劃透過相關核心技術，切入台積電的CPO設備供應鏈，可能在2026年開始設備採購、2027年進入量產；台積電對FOPLP發展較謹慎，部分技術暫時仍與OSAT廠商的開發方向不同，仍需持續觀察。

展望2025年筆記型電腦（NB）市場，鄭明宗分析，Windows 10生命周期結束以及PC更換周期開啟，將在推動今年銷量增長。此外，根據Omdia的研究，2025年NB出貨量預計年增 7%，主要來自商用NB換機潮的帶動。

義隆方面，AI PC換機潮有望帶來額外成長機會，預計今年第1季營收將優於季節性趨勢，主要受NB ODM客戶在美國關稅上調前的庫存提前備貨所影響，不過提前下單的影響有限，相關ODM廠商仍對庫存水位保持謹慎。

產能布局上，義隆主要的觸控板組裝產能位於中國大陸，但如果市場環境或客戶需求改變，義隆可能逐步跟隨ODM客戶轉移至越南，以適應全球供應鏈的變化。

台積電 義隆 萬潤

延伸閱讀

台積供應鏈好嗨 昇陽半創高、家登叩關500元、均豪登百元

125萬抽1張印能科技…吸引逾8萬人參與 估中籤率0.48％

外資、主力加持 台積拉尾盤 台股漲160點攀七個月高點

日月光宣布斥資2億美元攻面板級扇出型封裝 年底試產明年送樣

相關新聞

鴻海鄭州園區獲亞馬遜AWS認證 蘭考園區獲黃金級認證

在全球推動永續發展的潮流中，全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）始終站在永續推動的最前線，積極貫徹綠色發展的理念。集...

智通科創「小金雞」語音辨識升級 推Audio Pro增強系統

智通科創（8932）旗下子公司聯和科創 AI 主管李鴻欣，近日與國立臺灣師範大學陳柏琳教授、中央研究院王新民研究員攜手合...

電競監視器面板出貨成長趨緩 LCD 年增5％、OLED 年增40％

根據研調機構集邦（TrendForce）19日出具最新研究顯示，去年全球LCD電競監視器面板（刷新率144Hz以上）出貨...

戴爾、惠普連兩季PC大拉貨 專家指宏碁率先喊漲這原因

宏碁（2353）宣布筆電因應美國關稅10%因素調漲3%售價，是筆電品牌第一家開槍喊漲者，業者指出，這凸顯宏碁已無北美庫存...

創投年會8月12日登場！理事長邱德成：已邀緯創林憲銘助陣

創投公會理事長邱德成19日宣布，團隊將於今年8月12日、13日兩天舉辦「2025台灣創投年會」，而這次自己特別邀請到多年...

仁寶「綠色行動」有所成 高管見證蟬聯北基桃減碳冠軍

代工大廠仁寶（2324）作為全球智能設備領導廠商，在企業減碳方面也有傑出表現，團隊於19日也派出代表出席「基北北桃我的減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。