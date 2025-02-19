野村亞洲科技之旅 萬潤、義隆揭CoWoS、PC最新反饋

外資野村證券舉行「亞洲科技之旅」，期間深入探討CoWoS擴展和PC需求狀況，其中包括萬潤（6187）和義隆（2458）參加，雖然尚未提供投資評等，但與業者進行交流後，獲得業界資訊的最新反饋。

在萬潤最新發展與CoWoS趨勢上，野村證券半導體產業分析師鄭明宗表示，根據萬潤表示，2024年約 60-70%營收來自CoWoS相關業務，與台積電（2330）的產能擴張步調相符。

此外，隨著WoS組裝工具需求增加，萬潤預計2025年的主要客戶將是負責台積電WoS外包流程的OSAT廠商。展望後市，預期每月增加10萬片的 CoWoS產能，將可帶來約新台幣15-20億元的營收成長。

共封裝光學（CPO）與 扇出型晶圓級封裝（FOPLP）發展趨勢中，萬潤計劃透過相關核心技術，切入台積電的CPO設備供應鏈，可能在2026年開始設備採購、2027年進入量產；台積電對FOPLP發展較謹慎，部分技術暫時仍與OSAT廠商的開發方向不同，仍需持續觀察。

展望2025年筆記型電腦（NB）市場，鄭明宗分析，Windows 10生命周期結束以及PC更換周期開啟，將在推動今年銷量增長。此外，根據Omdia的研究，2025年NB出貨量預計年增 7%，主要來自商用NB換機潮的帶動。

義隆方面，AI PC換機潮有望帶來額外成長機會，預計今年第1季營收將優於季節性趨勢，主要受NB ODM客戶在美國關稅上調前的庫存提前備貨所影響，不過提前下單的影響有限，相關ODM廠商仍對庫存水位保持謹慎。

產能布局上，義隆主要的觸控板組裝產能位於中國大陸，但如果市場環境或客戶需求改變，義隆可能逐步跟隨ODM客戶轉移至越南，以適應全球供應鏈的變化。