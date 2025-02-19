台灣卓越無人機海外商機聯盟德國參展 搶國際市場

全球最大無人機展台灣館首度於德國開幕，政府指派台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）主席暨漢翔（2634）董事長胡開宏，配合嘉義縣長翁章梁率領產發署、工研院、聯盟廠商與組織協會等組成的TEAM TAIWAN無人機團隊，2月18日起連續三天在德國參加無人機展，共同將台灣無人機產業推向國際。

XPONENTIAL無人機展，是全球最具權威與影響力的無人機與自動化系統展會，過去40餘年都在美國舉辦，今年首度移師歐洲。而台灣也組成空前盛大的團隊參展，共有25家廠商、83位代表。顯示台灣無人機產業的蓬勃與團結，正與世界共同迎向嶄新的局面。

台灣館開幕儀式中，有多位產業要角和重量級貴賓分別致詞，包括「台灣無人機聯盟」主席胡開宏、嘉義縣長翁章梁，值得一提的是，外交部駐德國代表處謝志偉大使也親自出席盛會，產官研在歐陸異鄉齊聚，更顯國內對本次活動的重視。

此外，德國無人機系統協會(UAV DASH)主席Dr. Gerald Wissel、杜塞道夫集團總裁Mr. Wolfram N. Diener、杜塞道夫展場執行長Mr. Malte Seifert，以及北萊茵邦經濟廳歐洲法律與對外貿易司司長Dr. Tobias Traupel等，均到場共襄盛舉。

聯盟主席胡開宏致詞時特別指出，本次XPONENTIAL Europe展覽是聯盟今年全球佈局計畫的第一站，會把握絕佳機會，讓全球客戶看見台灣無人機產品的高品質、高技術、高競爭力，並拓展與國際市場合作關係。

開幕儀式簡單隆重，熱絡的商務交流也正式展開，這場全球盛會，展品範圍囊括整機、零件、系統等，並設有系列論壇，探討歐洲未來多樣化無人機應用可能性。台灣代表團則聚焦於長航時無人機、無人機反制系統、通訊模組、飛控晶片及光學酬載等關鍵技術，除了展示台灣實力外，更要與全世界交朋友。

此次台灣無人機國家隊的海外參展，是由政府指派成行，如同產業的國際賽，是一場政府對政府(G2G)、企業對企業(B2B)的友誼賽。胡主席也特別感謝經濟部郭部長的大力支持，他強調，台灣要走出去，必須團結，這正是聯盟成立的初衷，台灣廠商也正在努力提升產品與技術，共同向世界證明—Taiwan can help、Taiwan can lead！