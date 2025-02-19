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電競監視器面板出貨成長趨緩 LCD 年增5％、OLED 年增40％

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
顯示器示意圖。記者吳康瑋／攝影
顯示器示意圖。記者吳康瑋／攝影

根據研調機構集邦（TrendForce）19日出具最新研究顯示，去年全球LCD電競監視器面板（刷新率144Hz以上）出貨量為3242萬片，年增12%。就現階段來看，因缺乏明確的刺激題材，加上面板廠在主流電競監視器產品獲利遭遇極大挑戰，預計2025年出貨量成長將放緩至年增5%，約來到3400萬片左右。

集邦表示，去年全球LCD電競監視器面板出貨成長動能主要來自陸系面板廠，業者為改善監視器業務獲利，紛紛搶進電競監視器市場並擴大生產規模，加上下半年發售的遊戲「黑神話：悟空」也為中國市場帶來額外電競監視器需求，進而推升HKC出貨年增近50%、CSOT近40%，BOE年增也達到20%以上。

展望今(2025)年，LCD電競監視器面板出貨成長幅度將趨緩，歸咎有兩項主因：首先，前年和去年分別有杭州亞運電競項目、黑神話：悟空發售等帶動中國市場電競需求，但目前觀察，今年全球市場尚未見到類似刺激需求的話題；其次，刷新率165Hz的主流機種數量雖多，但面板價格競爭激烈，難以為面板廠創造利潤，業者因此開始逐步減少生產165Hz產品。

集邦預期今年除HKC仍積極擴張電競面板市占，其餘面板廠的出貨將趨於保守。至於新興的OLED電競監視器面板，集邦統計其去年全球出貨年增率達132%，主因是主流的27吋、31.5吋OLED電競機種甫於前年底量產，去年其面板市場仍處於初期發展階段，加上SDC積極降價以擴大面板銷售，大幅提升出貨量體。

集邦指出，今(2025)年將有更多品牌投入資源開案OLED電競監視器，然面板廠為維持OLED監視器的高階定位及確保毛利，降價幅度將趨緩，預計今年OLED電競監視器面板出貨年增下降至40%，至此步入穩定成長階段。

電競面板走勢。集邦／提供
電競面板走勢。集邦／提供
顯示器示意圖。記者吳康瑋／攝影
顯示器示意圖。記者吳康瑋／攝影

電競 面板

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