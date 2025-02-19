戴爾、惠普連兩季PC大拉貨 專家指宏碁率先喊漲這原因

宏碁（2353）宣布筆電因應美國關稅10%因素調漲3%售價，是筆電品牌第一家開槍喊漲者，業者指出，這凸顯宏碁已無北美庫存，反觀其他品牌因手握存貨，還可以撐；筆電供應鏈也證實，筆電品牌客戶戴爾、惠普12月起積極拉貨，本季筆電持續動能，出貨更勝上季，成長幅度達1~2成。

宏碁為北美筆電第五大品牌，本周董事長陳俊聖接受外媒訪談，率先指出，因應中國製造筆電進口加徵關稅10%影響，1月29日之後出貨的筆電，預計3月初要反應成本調漲售價10%，成為五大品牌中第一家漲價開槍業者，通路商聽到此消息指出：這意味宏碁北美庫存水位偏低，「已經沒有貨」，故3月勢必需銷售中國製造輸美筆電，反映關稅漲價。

而為何惠普、戴爾、聯想、華碩（2357）都還靜悄悄，不漲價？從電腦供應鏈說法可見端倪。根據《經濟日報》調查訪談，筆電品牌大廠去年因川普當選，隨即有兩動作，1.預判會有關稅政策變動，通知供應鏈提前拉貨，從12月一路拉到今年首季，2.墨西哥生產產品回流亞洲製造。

華碩雖筆電中國製造比例仍高，但因應川普的關稅政策，也已在泰國跟越南有合作製造廠，同時，因應關稅問題，北美從去年底就開始拉貨備成品庫存。

供應鏈指出，宏碁筆電跟顯示器在中國製造比重高，除應加速移出中國大陸，目前也聽說已開始洽談北美當地EMS廠，包括Premio及廣達聖荷西廠。

由於不少品牌提前拉高北美筆電存貨，品牌廠商目前多苦撐，目前不漲但長期未必不漲。觀察新製造地該落腳東南亞中泰國跟越南，因為越南也被視為關稅高風險地，故品牌廠商也擔心全數轉出中國到越南製造，恐後續仍須移出，目前且戰且走，以提高庫存跟東南亞製造兩招因應短期變數，長期則已洽談接觸美國境內EMS廠，為下一步準備。

致伸（4915）在桌上電腦鍵盤滑鼠等周邊有高市占率，法人預估市占率達20%，致伸表示，資訊產品一直是公司生意金牛，2024年第4季度PC電競及伺服器相關業務持續年正成長，需求到2025年第1季度都不錯，本季預估PC營收將高個位數百分比年成長，其中資訊產品營收個位數成長，印表機雙位數成長，

第一季過往算是IT產品淡季，致伸認為今年反常「詭譎多變」，美國新政府上台後，很多事情一日數變，從加墨課徵關稅，到宣告對等關稅上路，過去就提前準備關稅戰，但狀況又改變，12月品牌客戶拉貨提升，現因關稅延宕，客戶拉貨需求還在持續，首季PC業務淡季不淡，預期有高個位數百分比成長，獲利表現會更優於營收。

客戶不僅提前拉貨，致伸還受惠轉單。致伸2年前就開始移出中國製造，到泰國設廠，過去PC鍵盤沒有被課關稅，如今有10%懲罰性關稅後，除積極跟客戶協調移出中國，其泰國廠也接到新客戶轉單，泰國二期工廠預計年底完成，2026年量產，受到美國關稅影響，致伸估泰國產值貢獻比從去年10~15%，未來目標拉高至30%。

中光電（5371）主要生產顯示器及筆電LCD螢幕背光模組（LCM），公司表示，2024年第4季度筆電模組出貨季增3%，相對其他產品線動能強，主要就是來自關稅效應客戶提前拉貨，本季度因為客戶建立庫存需求轉強，預估還持續有10~20%季增動能。

中光電指出，川普擬對墨西哥跟加拿大課徵25%關稅政策，許多客戶訂單正從墨西哥回流亞洲，但這個趨勢能否持續需觀察，若川普取消25%關稅，客戶訂單是否又回流墨西哥？

中光電已在越南設廠，但量產時間因故延宕從去年底延後至今年，公司表示越南廠2月投產後，現在已滿產能，若有更多需求也不排除規劃二期越南廠因應。

關稅效應加速客戶轉單，中光電也受惠越南廠投產，新接獲多個新NB客戶的LCM訂單，在下半年9月量產，目前在導入設備及建置無塵室中，今年因新客戶新訂單，全年筆電LCM出貨年增10~20%。