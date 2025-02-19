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創投年會8月12日登場！理事長邱德成：已邀緯創林憲銘助陣

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
創投公會理事長邱德成。記者吳康瑋／攝影
創投公會理事長邱德成。記者吳康瑋／攝影

創投公會理事長邱德成19日宣布，團隊將於今年8月12日、13日兩天舉辦「2025台灣創投年會」，而這次自己特別邀請到多年來支持台灣新創、創投界的「重量級人物」，代工大廠緯創（3231）、緯穎（6669）的創辦人林憲銘董事長現身開講。邱德成指出，林董事長不僅將這兩家企業推升到「台灣市值前30大」的地位，更也對國內新創產業發展有舉族輕重的影響。

邱德成分享，去年剛好是創投引進台灣以來的第40年，而創投公會去年也以「創投引進台灣的40周年」為主題，盛大舉辦了兩天的年會活動，並藉機頒給宏碁（2353）創辦人施振榮第一屆終身成就獎的殊榮。他坦言，外界在去年自己邀請宏碁創辦人施振榮擔任首屆獎項的受獎人之後，一直在關心到底還有誰可以接在其後，並跟施振榮先生排在一起，對此，他請大家不用擔心，自己已經找了這位重量級人物登場，絕對不會讓大家失望。

事實上，電子代工大廠緯創近年受到晶片大廠輝達（NVIDIA） 掀起的AI巨浪不斷激勵，整體營運也持續繳出亮麗的成績，而緯創能有這麼多且龐大的成長，而最大功臣絕對非董事長林憲銘莫屬，他從2001年將「緯創」由宏碁拆分獨立出來，並靠著強大的代工實力，將緯創這塊金字招牌推升至世界級水準，作為緯創資通的創辦人暨董事長，他也持續帶領緯創在創新研發上取得各種成果，最終躍升成為全球資訊及通訊產業之領導廠商。

據悉，緯創作為輝達主要的供應鏈伙伴，旗下代工的GB200 AI伺服器，也已逐步放量出貨，而外界也持續關注最新動態。而董事長林憲銘近日也不斷推動各項新創議題，並於去年受邀擔任工研院院士與獲頒陽明交大名譽博士，並讓各界尊崇他對高科技產業及台灣社會帶來重要貢獻。而邱德成預告，團隊將於今年8月12日、13日舉辦盛大的年會活動，也將邀請許多大咖到場同樂，請大家多多期待。

緯創董座林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董座林憲銘。記者吳康瑋／攝影

創投 緯創 董事長

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