國北教大成立國際和平中心 億光贈500份軍用LED手電筒

國北教大與國際扶輪3481地區為了推動國際和平，攜手成立臺灣第一個「國際和平中心」，並於19日上午舉辦首屆「2025國際和平論壇」，特別邀請簡文秀教授擔任國際和平大使，以「奇異恩典」為現場民眾致上最誠摯的祝福，並與國際扶輪3481地區劉影梅總監及國北陳慶和校長共同敲響和平鐘，讓現場嘉賓一同見證這歷史的一刻。

簡文秀表示，最近戰亂、疫情及天災的頻傳，和平安樂對我們每個人都非常重要，在此特別感謝國際扶輪選擇母校國北教大作為推動國際和平的第一個據點。而為了傳遞光明與希望，現場億光更贈送了500份軍用材質高效能LED手電筒，期盼以和平之光照耀社會的每一個角落，並正視國際和平事務的重要性，使我們享有幸福安樂的生活。

此外，論壇也邀請了國際扶輪3481地區劉影梅總監以及國際扶輪總社Stephanie 社長等國內外專家學者，針對「和平多重構面的促進策略」議題深入探討，分享在當前全球局勢中推動和平與合作的經驗與成果。國北教大望能成為國際扶輪社(RI)全球第八個「國際和平中心」，提升師生以及善盡國際公民責任，為未來世界的和平與福祉貢獻力量。