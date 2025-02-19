仁寶「綠色行動」有所成 高管見證蟬聯北基桃減碳冠軍

代工大廠仁寶（2324）作為全球智能設備領導廠商，在企業減碳方面也有傑出表現，團隊於19日也派出代表出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」頒獎典禮，並成功蟬聯第三季台北市內湖科技園區「減碳模範企業」的冠軍，表現超越同業、相當搶眼。據悉，台北市政府自去年起，攜手北北基桃地區4個縣市啟動「減碳綠行動」，而仁寶在第二季及第三季的減碳活動中均奪得第1名的殊榮。

對此，仁寶永續發展辦公室經理趙智弘19日坦言，仁寶集團長年推動減碳運動，並且在公司內上下同心積極、確實的完成減碳量的登錄，自己認為，這都多虧了管理階層在內部積極的推動、以及旗下全體員工的攜手響應，才能拿到這次的好成績，而團隊也持續支持由北市政府交通局與內湖科技園區發展協會「內湖交通綠運輸結合ESG推廣計畫」等多項綠色計劃。

據悉，2025年仁寶電腦的伙伴們也繼續響應「減碳大聯盟 我的減碳存摺」，和家人、朋友們在日常生活中，實踐節能減碳。千里之行、始於足下，一起落實個人永續減塑減碳行動、嘗試低碳旅遊方式。展望未來，趙智弘也期許仁寶電腦能在未來繼續與內科社區企業伙伴們，一起永續生態美好，攜手推動減碳共好，齊心朝向全球淨零碳排目標前進。

基北北桃4市自去年推出「基北北桃我的減碳存摺全民運動」，而19日時也共同在台北市政府一樓舉辦第3季（10-12月）模範企業頒獎典禮，特別表揚「臺北市內湖科技園區」、「新北市新店寶高智慧產業園區」及「桃園市華亞科技園區」累計減碳量前5名企業。而仁寶再度蟬聯台北市內湖科技園區的冠軍，也彰顯出團隊對於「永續綠行動」的深刻承諾。