宇瞻攜手研華 布局智慧零售與智能工廠升級

宇瞻科技（8271）與工業電腦龍頭研華（2395）持續深化策略合作，雙方就產品技術積極研發，共同打造更具競爭力的產業解決方案。目前搭載宇瞻專利快照備援技術（CoreSnapshot Series）的SSD已成功導入研華產業電腦專案，鎖定智能工廠、智慧零售與智慧城市等應用領域積極深耕，期能藉由雙方優勢協助客戶邁向智能轉型，攜手開啟市場新篇章。

研華服務物聯網事業群資深處長邱慧娟表示，AI技術加速城市智慧化進程，宇瞻與研華攜手提供高效、安全的運算與存儲解決方案。UBX-330M 工業級 NUC 產品系列將應用於智慧零售、辦公室管理及公共服務，推動城市數位轉型。

研華智能系統事業群副總經理任大偉指出，隨著AI浪潮加速智能化升級，傳統製造工廠面臨如何透過設備升級提升營運效益的挑戰，對無風扇工業電腦的強韌性與可靠性需求愈加迫切。研華推出MIC-770 V3工業級無風扇邊緣電腦，結合宇瞻專利技術SSD，提供智能工廠所需的高效運算與數據保護解決方案。

「我們相信AI將改變未來的工作模式。」宇瞻總經理陳明達談到，如何協助客戶提供更智能化的產品與技術，趁勢搭上智能化列車，是宇瞻和研華一致目標的。對於採用研華工業電腦的客戶來說，除了使用研華管理平台進行遠距設備維護與管理，若搭配宇瞻的專利快照備援技術(CoreSnapshot Series)，在系統發生故障時，可快速執行一鍵式備份或復原，確保設備正常運行之際，同時也預防可能的損失風險，是更有效率的解決方案。