宇瞻攜手研華 布局智慧零售與智能工廠升級
宇瞻科技（8271）與工業電腦龍頭研華（2395）持續深化策略合作，雙方就產品技術積極研發，共同打造更具競爭力的產業解決方案。目前搭載宇瞻專利快照備援技術（CoreSnapshot Series）的SSD已成功導入研華產業電腦專案，鎖定智能工廠、智慧零售與智慧城市等應用領域積極深耕，期能藉由雙方優勢協助客戶邁向智能轉型，攜手開啟市場新篇章。
研華服務物聯網事業群資深處長邱慧娟表示，AI技術加速城市智慧化進程，宇瞻與研華攜手提供高效、安全的運算與存儲解決方案。UBX-330M 工業級 NUC 產品系列將應用於智慧零售、辦公室管理及公共服務，推動城市數位轉型。
研華智能系統事業群副總經理任大偉指出，隨著AI浪潮加速智能化升級，傳統製造工廠面臨如何透過設備升級提升營運效益的挑戰，對無風扇工業電腦的強韌性與可靠性需求愈加迫切。研華推出MIC-770 V3工業級無風扇邊緣電腦，結合宇瞻專利技術SSD，提供智能工廠所需的高效運算與數據保護解決方案。
「我們相信AI將改變未來的工作模式。」宇瞻總經理陳明達談到，如何協助客戶提供更智能化的產品與技術，趁勢搭上智能化列車，是宇瞻和研華一致目標的。對於採用研華工業電腦的客戶來說，除了使用研華管理平台進行遠距設備維護與管理，若搭配宇瞻的專利快照備援技術(CoreSnapshot Series)，在系統發生故障時，可快速執行一鍵式備份或復原，確保設備正常運行之際，同時也預防可能的損失風險，是更有效率的解決方案。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 北捷常客優惠縮水！3月1日起7折變85折新規則曝 TPASS 2.0還有額外回饋
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言