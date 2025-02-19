代工三雄減碳超群！仁寶、鴻海集團雙雙奪冠 廣達排第5

全球氣候暖化問題越發嚴重，各界也意識到「低碳轉型」是必要之舉，同時引發成百上千家企業，主動著手投入大筆資源，啟動各項減碳措施，而代工三雄仁寶（2324）、廣達（2382）、鴻海（2317）近年積極啟動各項減碳計劃，並在集團上下齊心配合下，取得顯著成果，而三間大廠19日也現身「基北北桃我的減碳存摺全民運動」頒獎典禮，登台獲頒「減碳模範企業」的肯定。

基北北桃4市自去年推出「基北北桃我的減碳存摺全民運動」，而19日時也共同在台北市政府一樓舉辦第3季（10-12月）模範企業頒獎典禮，特別表揚「臺北市內湖科技園區」、「新北市新店寶高智慧產業園區」及「桃園市華亞科技園區」累計減碳量前5名企業。而仁寶再度蟬聯台北市內湖科技園區的冠軍；而鴻海旗下鴻華先進、以及母公司鴻海分別奪得新北市的第一、第二名；至於廣達電腦則奪得桃園華亞科技園區的第五名，表現相當亮眼。

台北市長蔣萬安致詞時表示，2050淨零碳排是臺北市重要的目標，減碳應該要深植在民眾的生活中，並由政府、企業一起帶動全民綠運輸減碳，只要持續使用公共運輸就能累計減碳量，113年度共有33萬3,210人參與、減碳量累計達到4.4萬公噸，等同於9個月期間每天有6.8萬人捷運通勤旅次往返臺北市政府到板橋新北市政府，數量非常可觀，而模範企業中內湖科技園區也有115家響應，成效很棒。

蔣萬安表示，「永續共融 希望首都」是臺北市的施政願景，將永續二字放在最前面，這不只是目標，更是責任與承諾。市府團隊從不同面向都擬定了具體策略，致力成為永續發展的領頭羊，在多項永續評比中獲得優異成績，展現推動永續發展的努力與成果，打造韌性城市！自己也感謝企業響應並鼓勵員工參與，而此次模範企業也擴大為「減碳大聯盟」，只要企業、機關及學校位於基北北桃四市，都可報名參加。

據悉，仁寶自從前年起已正式宣布成立永續發展辦公室；並邀請34家重點供應商加入仁寶ONE+N電子業供應鏈淨零加速計畫，此舉除了是向眾人展示團隊將根據氣候科學制定減排計劃的決心，這也代表仁寶在減碳行動和永續發展方面邁出了重要的一步，也體現了仁寶面對全球氣候挑戰的決心與承擔、而團隊的碳生產力成長率達10%，碳排增加率減至-28%。

仁寶也承諾將與全球1.5°C溫控目標及淨零排放保持一致，積極採取氣候行動，並成為《聯合國氣候變遷綱要公約》「零距離競賽」的一員。而「減碳目標與具體措施」主要將依循科學方法制定，範疇一與範疇二基準年設定為2019年：1.短期目標：每年較前一年度減少4.48%的排放量。2.中期目標：到2030年，減少50.68%的排放量。3.長期目標：到2050年，減少90%的排放量。

至於鴻海集團則在2023年正式宣告推動綠色永續之路以來，接連推出多項綠色永續策略，並長期攜手至少30家優先導入綠色轉型供應商，針對減碳目標以及盤查工具凝聚共識，為實現淨零排放目標攜手努力。事實上，電子產業供應鏈上游的碳足跡多樣又複雜，而碳排放資料的整合與分析因而具有挑戰性，鴻海也透過建立「供應商綠色管理平台」實現對全球供應鏈的低碳管理。

據悉，鴻海長年衝刺「綠色永續」領域，並持續以高標準來執行淨零行動，而團隊也希望透過多重溝通，達成內外共識的最大化，藉以展現內外一致且透明的淨零力度與成果。同時亦與外部機構合作多個與淨零相關的專案，運用多元的對外溝通渠道揭露集團淨零行動進展及目標。而鴻海集團不僅在業界引領著綠色永續的方向，更將持續推動電子資訊產業的低碳轉型，深化供應鏈的永續實踐，與夥伴們攜手共創更加美好的未來。