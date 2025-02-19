代工三雄減碳超群！仁寶、鴻海集團雙雙奪冠 廣達排第5
全球氣候暖化問題越發嚴重，各界也意識到「低碳轉型」是必要之舉，同時引發成百上千家企業，主動著手投入大筆資源，啟動各項減碳措施，而代工三雄仁寶（2324）、廣達（2382）、鴻海（2317）近年積極啟動各項減碳計劃，並在集團上下齊心配合下，取得顯著成果，而三間大廠19日也現身「基北北桃我的減碳存摺全民運動」頒獎典禮，登台獲頒「減碳模範企業」的肯定。
基北北桃4市自去年推出「基北北桃我的減碳存摺全民運動」，而19日時也共同在台北市政府一樓舉辦第3季（10-12月）模範企業頒獎典禮，特別表揚「臺北市內湖科技園區」、「新北市新店寶高智慧產業園區」及「桃園市華亞科技園區」累計減碳量前5名企業。而仁寶再度蟬聯台北市內湖科技園區的冠軍；而鴻海旗下鴻華先進、以及母公司鴻海分別奪得新北市的第一、第二名；至於廣達電腦則奪得桃園華亞科技園區的第五名，表現相當亮眼。
台北市長蔣萬安致詞時表示，2050淨零碳排是臺北市重要的目標，減碳應該要深植在民眾的生活中，並由政府、企業一起帶動全民綠運輸減碳，只要持續使用公共運輸就能累計減碳量，113年度共有33萬3,210人參與、減碳量累計達到4.4萬公噸，等同於9個月期間每天有6.8萬人捷運通勤旅次往返臺北市政府到板橋新北市政府，數量非常可觀，而模範企業中內湖科技園區也有115家響應，成效很棒。
蔣萬安表示，「永續共融 希望首都」是臺北市的施政願景，將永續二字放在最前面，這不只是目標，更是責任與承諾。市府團隊從不同面向都擬定了具體策略，致力成為永續發展的領頭羊，在多項永續評比中獲得優異成績，展現推動永續發展的努力與成果，打造韌性城市！自己也感謝企業響應並鼓勵員工參與，而此次模範企業也擴大為「減碳大聯盟」，只要企業、機關及學校位於基北北桃四市，都可報名參加。
據悉，仁寶自從前年起已正式宣布成立永續發展辦公室；並邀請34家重點供應商加入仁寶ONE+N電子業供應鏈淨零加速計畫，此舉除了是向眾人展示團隊將根據氣候科學制定減排計劃的決心，這也代表仁寶在減碳行動和永續發展方面邁出了重要的一步，也體現了仁寶面對全球氣候挑戰的決心與承擔、而團隊的碳生產力成長率達10%，碳排增加率減至-28%。
仁寶也承諾將與全球1.5°C溫控目標及淨零排放保持一致，積極採取氣候行動，並成為《聯合國氣候變遷綱要公約》「零距離競賽」的一員。而「減碳目標與具體措施」主要將依循科學方法制定，範疇一與範疇二基準年設定為2019年：1.短期目標：每年較前一年度減少4.48%的排放量。2.中期目標：到2030年，減少50.68%的排放量。3.長期目標：到2050年，減少90%的排放量。
至於鴻海集團則在2023年正式宣告推動綠色永續之路以來，接連推出多項綠色永續策略，並長期攜手至少30家優先導入綠色轉型供應商，針對減碳目標以及盤查工具凝聚共識，為實現淨零排放目標攜手努力。事實上，電子產業供應鏈上游的碳足跡多樣又複雜，而碳排放資料的整合與分析因而具有挑戰性，鴻海也透過建立「供應商綠色管理平台」實現對全球供應鏈的低碳管理。
據悉，鴻海長年衝刺「綠色永續」領域，並持續以高標準來執行淨零行動，而團隊也希望透過多重溝通，達成內外共識的最大化，藉以展現內外一致且透明的淨零力度與成果。同時亦與外部機構合作多個與淨零相關的專案，運用多元的對外溝通渠道揭露集團淨零行動進展及目標。而鴻海集團不僅在業界引領著綠色永續的方向，更將持續推動電子資訊產業的低碳轉型，深化供應鏈的永續實踐，與夥伴們攜手共創更加美好的未來。
而廣達也為迎戰高利率、高通膨及極端氣候對企業經營造成的衝擊，已全面採用SBTi科學減碳路徑，而有關於再生能源的具體方案，基於各國法規與市場成熟度，廣達也在不同地區，採取了不同種類的再生能源規劃，以中國大陸來說，目前在廣達重慶製造城已經透過購買綠色憑證的方式達到極高的再生能源使用，而在上海製造城，則透過投資再生能源電廠得到環境權益。
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