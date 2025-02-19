企業上雲引爆轉型商機 緯謙總座：歸功軟硬體多年努力

全球企業上雲需求持續增長，也帶動相關供應鏈話題不斷，而創新雲端服務供應商緯謙（WiAdvance）近日攜手合作夥伴甲骨文舉辦「MySQL 技術高峰會」，緯謙總經理夏至豪坦言，國內市場在推動「製造業上雲」的速度非常快速，這全都歸功於台灣本身雄厚的軟硬體實力，尤其在大廠的帶動之下，參與軟硬體技術研發、運用的部分也越來越多，而自己希望這些交流都能增加更多，並樂見整個市場持續茁壯。

據悉，緯謙18日攜手合作夥伴甲骨文舉辦「MySQL 技術高峰會」實體研討會，公司透露，MySQL 由於效能高、成本低、可靠性好，已成為最流行的開源資料庫，並被廣泛應用在中小型企業中，而今年適逢 MySQL 邁入30 週年的時候，緯謙特地邀請到 Oracle MySQL 全球方案工程部副總裁 Philip Antoniades 來台灣，為企業夥伴與專家們分享 MySQL 的最新發展和未來路線圖。

緯謙甲骨文事業處總監廖會文於致詞時指出，面對龐大的上雲需求，台灣市場應對的速度超乎想像的快速，尤其是參與MySQL技術研發上，實際運用部分也越來越多，不管是技術部分，還是使用者上的交流，緯謙未來也不排除建立交流平台，自己認為各行各業在上雲的部分，將會越來越廣，而這也都靠技術人員的大力支持，隨著市場擴展的腳步持續加速，商機也將持續成長。