企業上雲引爆轉型商機 緯謙總座：歸功軟硬體多年努力
全球企業上雲需求持續增長，也帶動相關供應鏈話題不斷，而創新雲端服務供應商緯謙（WiAdvance）近日攜手合作夥伴甲骨文舉辦「MySQL 技術高峰會」，緯謙總經理夏至豪坦言，國內市場在推動「製造業上雲」的速度非常快速，這全都歸功於台灣本身雄厚的軟硬體實力，尤其在大廠的帶動之下，參與軟硬體技術研發、運用的部分也越來越多，而自己希望這些交流都能增加更多，並樂見整個市場持續茁壯。
據悉，緯謙18日攜手合作夥伴甲骨文舉辦「MySQL 技術高峰會」實體研討會，公司透露，MySQL 由於效能高、成本低、可靠性好，已成為最流行的開源資料庫，並被廣泛應用在中小型企業中，而今年適逢 MySQL 邁入30 週年的時候，緯謙特地邀請到 Oracle MySQL 全球方案工程部副總裁 Philip Antoniades 來台灣，為企業夥伴與專家們分享 MySQL 的最新發展和未來路線圖。
緯謙甲骨文事業處總監廖會文於致詞時指出，面對龐大的上雲需求，台灣市場應對的速度超乎想像的快速，尤其是參與MySQL技術研發上，實際運用部分也越來越多，不管是技術部分，還是使用者上的交流，緯謙未來也不排除建立交流平台，自己認為各行各業在上雲的部分，將會越來越廣，而這也都靠技術人員的大力支持，隨著市場擴展的腳步持續加速，商機也將持續成長。
事實上，MySQL是一個開放原始碼的關聯式資料庫管理系統，原本的開發者為瑞典的MySQL AB公司，不過該公司於2008年被昇陽微系統收購。並於2009年再被甲骨文公司收購，也因此MySQL成為了Oracle旗下的產品。而甲骨文公司是一間總部位於美國德克薩斯州奧斯汀的全球性大型企業科技軟體公司，而緯謙作為甲骨文的代理商，也早早建立起深厚的合作，而今年適逢MySQL30週年，現場也特地為其點起蠟燭慶生。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 北捷常客優惠縮水！3月1日起7折變85折新規則曝 TPASS 2.0還有額外回饋
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言