工研院秀長航時與低延遲優勢 於德國展示無人機

全球無人機產業發展潛力驚人，根據國際調研機構Drone Industry Insights預估，全球無人機整合應用市場規模於2030年將達500億美元，範疇包含無人機硬體、軟體、服務，年複合成長率將達6.2%。在此大趨勢下，全球知名國際無人系統協會（AUVSI）首度於歐洲舉辦杜塞道夫歐洲無人機系統展（XPONENTIAL Europe 2025），現場預估將有來自全球近30國共170家機構參展，工研院於「台灣卓越無人機海外商機聯盟」領軍之臺灣館中展出經濟部產業技術司支持下的8項科專無人機創新技術，內容涵蓋應用、軟體系統、關鍵模組零組件等三大領域，展現工研院協助臺灣無人機產業自主研發之決心。

工研院院長劉文雄表示，全球無人機應用範圍持續擴大，為各國政府積極發展的重點領域，其中歐洲成長快速，預估將很快躍升為全球第二大無人機市場。工研院作為我國重要研究機構，以展現無人機研發能力、攜手產業聯盟、爭取海外商機等三大策略，加速臺灣無人機產業發展。今年透過「台灣卓越無人機海外商機聯盟」發起，工研院首度參加杜塞道夫歐洲無人機系統展，攜手聯盟的能量，讓世界了解臺灣具備完整的無人機研發能量，進一步協助國內企業爭取海外合作商機，以臺灣堅實的無人機研發實力，打響全球知名度，建立國際長期夥伴關係。

工研院這次展出無人機三大技術領域。在應用領域，「物流無人機」提供偏遠地區高效物流解決方案，具備高效率馬達和模組化酬載設計，能確保長時間穩定運行、提高物流服務的效率，已於日本神戶工業區完成貨物遞送作業示範。在軟體系統領域，展出「AI無人機隊系統」的多元應用，從智慧交通橋梁巡檢、遠洋漁業提升漁搜效率，以及智慧倉儲室內巡檢等。例如遠洋漁業過去漁場搜尋，仰賴直升機、海鳥雷達等設備進行漁探，但直升機的成本高昂，透過無人機巡航，集合智慧航點自動生成和即時影像傳輸，不僅可節省成本，更可以提升漁撈操作效率3倍。「5G圖傳模組」則能展現5G高穩定、低延遲的重要性，例如競速無人機比賽應用，透過5G低延遲圖傳技術降低飛手操控無人機的延遲感，飛手看到影像只需要約0.04秒，比一般5G手機圖傳須0.2秒快了五倍。此技術已與仁寶電腦（2324）合作，將高畫質5G攝影機落地多元應用，如飛競賽事、賽事轉播、智慧工廠、遠程操控天車等。

在關鍵模組零組件領域，「動力模組：馬達及電子調速器」專為中大型無人機設計，以創新的馬達與槳葉設計，利用空氣冷卻進行高效散熱，並結合特殊的無感控制技術，可提升約 10% 的最大推力輸出，讓無人機從起飛、飛行到穩定降落更加順暢，系統更具備雙重命令與雙向通訊功能，可改善傳統動力模組僅單一油門功能、缺乏通訊能力，導致動力狀態無法即時掌握之安全隱患；「冗餘飛行控制器」通過兩套飛控系統進行協同決策與故障備援，如同無人機的大腦，確保無人機在各種極端環境下依然能順利執行任務，大幅提升系統的安全性與穩定性；針對小型化應用，「微型飛控板」整合先進演算法與快速反應技術，實現精準操控，同時具備高整合性、小型化與模組化功能擴充能力，提供靈活的整合性解決方案，讓不同類型的無人載具能適應多種應用場景。

鋰電池是目前無人機廣泛應用的動力來源，工研院開發之「高能量鋰電池」可解決目前鋰電池無法同時滿足高能量密度及高功率密度之需求，有效提升1.5倍的續航里程；另外，工研院亦聚焦巡檢、物流等需挑戰載重與長航時等應用，研發出「氣冷式燃料電池」，可於5公斤酬載下提供長達181分鐘的續航時間，持續完成在2公斤酬載下，高山3,000公尺緊急醫療物資遞送及長距離88公里的跨海物資遞送驗證，飛行累積里程數超過1,000公里。

為進一步加深在無人機與自主系統領域的國際合作與技術交流，工研院本次亦特別拜會４家重要企業與機構，包括德國航太中心（DLR），以及參與Fraunhofer無人機旗艦計畫ALBACOPTER 之微電子電路與系統研究所（Fraunhofer-IMS）等，將促進臺灣無人機技術交流與尋找產業合作契機，持續深化國際鏈結，建構韌性與前瞻性的無人機自主研發生態系。