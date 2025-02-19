快訊

不是高嘉瑜！欣欣百貨發重訊 李文英接新董座

獨／誰搞破壞？高雄大同醫院醫用氣體管線標示被抹除 危病患安全

王大陸砸百萬逃兵！富二代家世被挖 王爸發聲：很失望

【重磅快評】台馬海纜又斷了 政府不能不思考對策

聯合報／ 主筆室
台灣海峽北端的台馬海纜十六日再遭破壞，損毀幾乎到了全斷的局面，可能是外力介入導致。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣海峽北端的台馬海纜十六日再遭破壞，損毀幾乎到了全斷的局面，可能是外力介入導致。示意圖。圖／聯合報系資料照片

臉書母公司Meta宣布將建設一條比地球周長還要長的五萬公里全球海底電纜，連結五大洲，擔負起更繁重的現代數據傳輸工作。值得注意的是，擬議中的這條新海纜將避開數據傳輸熱點的波羅的海及台灣海峽北端，這兩處是近年海纜遭到外力破壞最頻繁的區域。真不巧，台灣海峽北端的台馬海纜昨天又傳出遭破壞，台灣主管海纜的數發部仍然聲稱是海纜自然劣化。

這條芯徑創紀錄的新世紀海纜，敢走極不平靜的麻六甲海峽，卻避開中國、歐洲，尤其是波羅的海峽、台灣海峽，可見台灣海峽對國際傳輸熱區敬謝不敏的立場；尤其台灣海峽北端，過去半年幾乎每月一次遭到損毀，二月十六日的損毀幾乎到了全斷的局面，奇怪的是看來因外力介入的毀損，主管海纜的數位發展部始終不去追究，指稱是海纜老化原因。

數發部對惡意肇事者避而不談，但國際的衛星觀測、無人機技術非常進步，我們不好看見，英國金融時報看得清楚，掛喀麥隆旗的大陸權宜船順興39號，根本就在台馬海纜登岸站附近打轉，航跡圖太明確了，國際上也清楚點名是誰幹的，可是數發部還是堅稱沒有證據，電信、海警單位也不願指證。

政府部門真的不知道嗎？恐怕比誰都清楚，只是牽動兩岸因素太複雜不好說；副總統蕭美琴接見美國前白宮副國安顧問博明時，談到台灣正面臨複雜的安全挑戰，例證是海底電纜經常遭到破壞及干擾；蕭美琴是老外交，用詞很含蓄，指是「灰色地帶侵擾」，完全不提大陸權宜船、航跡圖等具體證據，但任誰都聽得懂蕭副說些什麼。損壞海纜將危及台灣經貿的生存發展。

Meta的超級海纜透露台馬海纜的先天不利，擬建的超級海纜串連五大洲，但卻避開五大洲的近岸地區，這條洲際海纜光纖完全埋在七千公尺深的海底，遠超過破壞集團下潛的能力。這正是台馬海纜的先天不利，台灣海峽不過百來公尺深，台馬海纜就算在海峽北端，但近岸登陸點的深度極為有限，讓海纜暴露在惡意攻擊者的威脅之下。

全球的海纜約有六百多條，台馬海纜的客觀態勢可說極為不利，相關單位可以不談敏感的兩岸因素，但不能不妥為謀劃。

數發部 海纜 電纜

延伸閱讀

【重磅快評】羅致政提告虛晃一招 曹興誠可別如法炮製　　　　　　

賴清德總統喊國和萬事興 籲五院「五指併攏才有力量」

馬英九、蕭美琴指南宮參拜巧遇互動曝 馬籲罷團謹慎「對政局不好」

蕭美琴桃園景福宮祈福 民眾排隊領福袋人龍繞廟整圈

相關新聞

關稅戰效應／代工廠拚美國大投資 AI伺服器七雄已陸續前往德州考察

因應川普政府關稅戰，台灣代工廠將啟動美國製造大投資。電電公會理事長李詩欽昨（18）日透露，台灣七大AI伺服器代工廠近期陸...

日月光攻面板級封裝跨步 斥資66億元在高雄廠設產線

日月光投控強攻先進封裝技術再邁大步，營運長吳田玉18日宣布，集團磨劍十年投入面板級扇出型封裝（FOPLP）後，決定在高雄...

關稅戰效應／電子業美國製造四難題 都讓代工廠卻步

美國總統川普新政強力推動「美國製造」，台灣代工廠指出，花錢買地蓋廠不是大問題，但除了高價的AI伺服器外，一般消費性電子代...

TV面板報價逆勢漲不停 全尺寸勁揚 群創直言「對台廠有利」

川普政府關稅戰效應，本季電視面板傳統淡季報價逆勢漲不停，不僅品牌廠趕在所有關稅拍板前擴大備貨推升報價，群創總經理楊柱祥昨...

【重磅快評】台馬海纜又斷了 政府不能不思考對策

臉書母公司Meta宣布將建設一條比地球周長還要長的五萬公里全球海底電纜，連結五大洲，擔負起更繁重的現代數據傳輸工作。值得...

元晶參加東京太陽能國際展 插旗日本市場商機

近期國內太陽能廠商尋求國外商機的腳步越趨積極。19日起在日本東京舉行的的日本國際太陽光電展，元晶太陽能（6443）由總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。