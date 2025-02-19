【重磅快評】台馬海纜又斷了 政府不能不思考對策

臉書母公司Meta宣布將建設一條比地球周長還要長的五萬公里全球海底電纜，連結五大洲，擔負起更繁重的現代數據傳輸工作。值得注意的是，擬議中的這條新海纜將避開數據傳輸熱點的波羅的海及台灣海峽北端，這兩處是近年海纜遭到外力破壞最頻繁的區域。真不巧，台灣海峽北端的台馬海纜昨天又傳出遭破壞，台灣主管海纜的數發部仍然聲稱是海纜自然劣化。

這條芯徑創紀錄的新世紀海纜，敢走極不平靜的麻六甲海峽，卻避開中國、歐洲，尤其是波羅的海峽、台灣海峽，可見台灣海峽對國際傳輸熱區敬謝不敏的立場；尤其台灣海峽北端，過去半年幾乎每月一次遭到損毀，二月十六日的損毀幾乎到了全斷的局面，奇怪的是看來因外力介入的毀損，主管海纜的數位發展部始終不去追究，指稱是海纜老化原因。

數發部對惡意肇事者避而不談，但國際的衛星觀測、無人機技術非常進步，我們不好看見，英國金融時報看得清楚，掛喀麥隆旗的大陸權宜船順興39號，根本就在台馬海纜登岸站附近打轉，航跡圖太明確了，國際上也清楚點名是誰幹的，可是數發部還是堅稱沒有證據，電信、海警單位也不願指證。

政府部門真的不知道嗎？恐怕比誰都清楚，只是牽動兩岸因素太複雜不好說；副總統蕭美琴接見美國前白宮副國安顧問博明時，談到台灣正面臨複雜的安全挑戰，例證是海底電纜經常遭到破壞及干擾；蕭美琴是老外交，用詞很含蓄，指是「灰色地帶侵擾」，完全不提大陸權宜船、航跡圖等具體證據，但任誰都聽得懂蕭副說些什麼。損壞海纜將危及台灣經貿的生存發展。

Meta的超級海纜透露台馬海纜的先天不利，擬建的超級海纜串連五大洲，但卻避開五大洲的近岸地區，這條洲際海纜光纖完全埋在七千公尺深的海底，遠超過破壞集團下潛的能力。這正是台馬海纜的先天不利，台灣海峽不過百來公尺深，台馬海纜就算在海峽北端，但近岸登陸點的深度極為有限，讓海纜暴露在惡意攻擊者的威脅之下。

全球的海纜約有六百多條，台馬海纜的客觀態勢可說極為不利，相關單位可以不談敏感的兩岸因素，但不能不妥為謀劃。