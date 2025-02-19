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元晶參加東京太陽能國際展 插旗日本市場商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
元晶參加東京太陽能國際展。圖片提供/元晶
元晶參加東京太陽能國際展。圖片提供/元晶

近期國內太陽能廠商尋求國外商機的腳步越趨積極。19日起在日本東京舉行的的日本國際太陽光電展，元晶太陽能（6443）由總經理洪振仁博士親自領軍參展，規模為台灣太陽能廠商最大，展現該公司對日本市場的信心。台灣另外還有茂迪（6244）、台灣鈣鈦礦等廠商，則是與貿協聯合參展。

元晶表示，該公司耕耘日本市場前後已有約十來年的歷史，且已經與日本重要客戶建立穩定夥伴關係，最新穎的TOPCon模組於去年也已開始出貨。日本是一個成熟的太陽能安裝市場，每年都有4～5GW的安裝量。是台灣安裝量的2倍以上。

據了解，東京都政府自今年4月起，將開始實施新建住宅必須強制裝設太陽能的政策。加上日本的住宅電費高昂，約比台灣貴四成至五成，在在都使得日本的住宅太陽能安裝量蓬勃發展。近年安裝戶數可達每年近20萬戶，安裝容量超過1GW，幾乎達台灣整體安裝量六成以上。元晶看準這個商機，推出適合日本住宅市場的太陽能板，並在此次會場展出。

元晶也強調，日本跟台灣一樣是海島型氣候，對太陽能產品的耐候性需求本來就有共通性。台灣在彰濱工業區多達近600MW的鹽灘型太陽能電廠應用案例，其實已經走在世界許多國家前面。元晶參與日本市場的另一個策略，就是將現行台灣鹽灘型的太陽能產品技術與經驗推廣到日本。

相對於大陸廠商主推的一般地面型太陽能系統，元晶主推住宅型與鹽灘型產品進入日本市場，將可望帶來相當的差異化競爭優勢，預期會是台灣太陽能廠商跨足國際市場的又一案例。

元晶 太陽能電廠 日本

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