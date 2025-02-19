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降地緣風險 日月光大馬擴廠啟用

聯合報／ 記者簡永祥／檳城報導

因應川普二點○，日月光集團旗下日月光半導體選定有「東方矽谷」的馬來西亞檳城擴大布局，以降低地緣政治風險，鎖定未來車用及機器人快速成長商機。

日月光集團斥資三億美元（約台幣九十六億元），在馬來西亞檳城擴建的第四廠及第五廠昨天落成啟用。日月光集團營運長吳田玉表示，AI快速發展，將為全球帶來三大重大改變，包括區域、社會、公司到人們彼此對立，尤其「AI算力即國力」發展，區域對立會愈演愈烈。台灣在AI發展，取得天時、地利先機，未來務求人和且往對的方向、勇往直前，而且要團結。

吳田玉說，AI發展帶來區域間對立加劇，美中鎖定以AI科技為主的磨擦，未來只會愈來愈激烈；各公司也會藉著導入AI應用，對競爭對手施壓，AI技術也被用來降低對人力的依賴。

至於第三個重大改變是供應鏈重組。美中兩大經濟強權競爭激烈，供應商考量兩邊都是客戶，若客戶不將晶片送來台灣封裝或測試，就得去其他地方，這也是日月光擴大馬來西亞封裝廠布局的主要考量，得兼具考量地緣政治變化、供應鏈重組及掌握未來汽車和機器人發展的大商機。

吳田玉表示，雲端服務業大力投入AI資本支出， 對台灣是好事，也拉高台灣半導體產業的天花板，全球有高達百分之九十七的高階AI晶片從台灣生產並進行組裝流向全世界。不過，AI發展才剛開始，很多AI應用向各產業擴，尤其過去台灣只掌握不到百分之五市場汽車，甚至未來會蓬勃發展的機器人，都是台灣的機會。

他說，未來將進入「機器人的時代」，人類與機器的互動將無所不在。在機器人時代下，台灣很多產業包括精密機械、生化、紡織都會被納入，尤其DeepSeek大幅降低企業AI建模成本，各式AI應用百花齊放，雖然先前引起不少疑慮，如今逐漸撥開雲霧，會需要更多的AI晶片，這也是台積電、日月光等各家封裝廠擴大布局的主要關鍵。

半導體 客戶 馬來西亞

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