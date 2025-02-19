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人力成本高…代工廠赴美4問題

聯合報／ 記者吳凱中／台北報導

美國總統川普新政強力推動「美國製造」，台灣代工廠指出，花錢買地蓋廠不是大問題，但除了高價的ＡＩ伺服器外，一般消費性電子代工恐怕很難長期在美國落地生根。

業界分析四大問題，包括人力成本過高、缺乏足夠技術工、沒有成熟供應鏈及川普威脅對台灣半導體課稅等難題，代工廠對美國製造一事卻步。

儘管近年代工廠積極導入自動化或無人工廠，但電子代工仍是人力需求龐大業務，人力成本也是廠商最看重的一點。和碩共同執行長鄧國彥表示，和碩在美國印第安納州的據點可以很快因應情況改成組裝產線，但他也坦言，當地生產成本較高。

他說，其實和碩在美國到處都能生產，但如果最後比較發現墨西哥廠生產成本仍比印第安納州廠低，和碩還是會選擇在墨西哥廠製造。

其次，代工廠需要大量成熟技術工，這是中國大陸最大的優勢。近幾年台廠轉向東南亞設廠，初期必須調派大量陸籍人員到東南亞廠區，但美國消費性電子產業製造商早已遠走海外多年，廠商現在去美國設廠也無法找到大量技術工。

第三，由於美國本土多年來沒有消費性電子製造廠，連帶周邊供應鏈也出走。代工廠現在在東南亞布局選定北越發展，很大一部分原因是地利之便，在大陸製造的零組件，可以相對便捷運往越南做最後組裝作業。

最後是川普一再聲稱台灣搶走美國半導體生意，威脅要課稅，若川普真的對台灣半導體產品新增關稅，雖然在美國本土已有晶圓廠，但電子產品所需晶片既多且繁，雖然採購晶片通常是由品牌廠負責，仍有少部分專案可能委由代工廠採購，川普對台課稅，最後還是影響到赴美設廠的廠商。

半導體 川普 美國

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