7大代工廠擬赴美投資 業界傳美將打造「德州竹科」

因應美國總統川普為推動美國製造揮舞關稅大刀，台灣代工廠將啟動美國大投資計畫。電電公會理事長李詩欽昨天表示，台灣七大AI伺服器代工廠近期陸續赴美國德州考察，在川普就職百日、五月十日前，台廠將宣布加碼投資美國的計畫。

德州土地廠房 20億美元起跳

台灣七大AI伺服器代工廠包括鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、仁寶與和碩。業界推估，在德州光是取得土地與廠房成本，至少廿億美元起跳，若新蓋伺服器組裝廠加上投入自動化設備，初估一座新廠投資規模卅億至五十億美元間，七大代工廠若都有美國新布局，這波投資美國金額十分可觀。

工商協進會昨舉辦工商講座，李詩欽應邀以「電電公會對川普二點○的因應策略」為題發表演講。他表示，台灣資通訊產業在美國的投資，遠低於在美國市場的市占率，今年一定要達到很高的投資額，讓川普政府重新定位台美合作的雄心與積極度。

李詩欽表示，過去台灣相關產業曾大幅投資德州，後來因為客戶考慮成本，逐漸移到墨西哥，但最近發現到墨西哥投資，對於台美墨的長期發展並沒有利益，去年開始已著手為重返德州投資做準備。

業界人士分析，川普發起的「星際之門」（Stargate）計畫首座AI資料中心已在德州動工，德州政府也計畫打造軟體及低軌衛星產業重鎮，市場更傳出德州有意打造「德州版竹科」。

今年二月電電公會率五家公司會員回訪德州，李詩欽說，台灣與德州討論未來合作將聚焦AI伺服器，可能馬上從各地轉到德州生產，目前台灣伺服器ODM廠占全球伺服器主機板產量百分之九十以上，伺服器系統占百分之八十以上，但在北美的生產不到百分之十五，亦即百分之八十五是美墨之外的地方生產，在川普力量的推動下，可以減少廠商增加對美投資的遲疑，加速轉換生產地的時程。

川普政策「剛好是一個機遇」

李詩欽指出，台灣ODM廠在伺服器主機板市占率超過九成，伺服器系統市占率也達到八成，但在美墨生產僅占不到百分之十五，許多廠商在德州都有廠，只是規模不夠大，無法因應未來AI大幅成長的需求。川普政策剛好是一個機遇，讓台廠加速轉移生產基地，一方面是投資本來就不夠，一方面也是對未來產業前景樂觀看待。

對前往德州考察，鴻海、和碩昨皆不評論。廣達指出，在加州與田納西州都有產能，未來因應需求在兩座廠區擴產。緯創去年取得德州土地與廠房，董事長林憲銘日前表示，在美產能將足以調配因應。緯穎表示，因應關稅議題，不排除各種產能調配、生產據點多元化的選項。