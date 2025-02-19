關稅戰效應／代工廠拚美國大投資 AI伺服器七雄已陸續前往德州考察

經濟日報／ 記者吳凱中林薏茹／台北報導
電電公會理事長李詩欽18日透露，台灣七大AI伺服器代工廠近期陸續赴美國德州考察，5月10日前可望有廠商宣布加碼投資美國的計畫。聯合報系資料照
電電公會理事長李詩欽18日透露，台灣七大AI伺服器代工廠近期陸續赴美國德州考察，5月10日前可望有廠商宣布加碼投資美國的計畫。聯合報系資料照

因應川普政府關稅戰，台灣代工廠將啟動美國製造大投資。電電公會理事長李詩欽昨（18）日透露，台灣七大AI伺服器代工廠近期陸續赴美國德州考察，5月10日前可望有廠商宣布加碼投資美國的計畫。

台灣七大AI伺服器代工廠包括鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎、英業達、仁寶、和碩。業界估，在德州光是取得土地與廠房成本，至少20億美元，若新蓋伺服器組裝廠加上投入自動化設備，初估一座新廠需投資約30億美元至50億美元，七大代工廠若都有美國新布局，這波美國投資金額將高達數千億元。

李詩欽昨日出席工商協進會工商講座，以「電電公會對川普2.0的因應策略」為題發表演講。他表示，台灣資通訊產業在美國的投資，遠低於在美國市場的市占率，2025年一定要達到很高的投資額，讓川普政府重新定位台灣與美國合作的雄心與積極度。

李詩欽說，過去考量成本，供應鏈逐漸轉移至墨西哥，但最近考慮回歸德州，電電公會2月10日到德州參訪，與德州州長艾伯特會面，也有大型企業一同前往，討論AI伺服器產能移轉問題，德州政府也釋出很大的善意。

李詩欽指出，台灣ODM廠在美墨生產僅占不到15%，許多廠商在德州都有廠，只是規模不夠大，無法因應未來AI大幅成長的需求。川普政策剛好是一個機遇，讓台廠加速轉移生產基地。

業界分析，川普發起的「星門計畫」（Stargate）首座AI資料中心已在德州動工，德州政府也計畫打造軟體及低軌衛星產業重鎮，市場更傳出德州有意打造「德州版竹科」。

對前往德州考察，鴻海、和碩昨日皆不評論。目前鴻海集團是在美國布局最廣的台灣代工廠，在美國深耕近40年，設有50個廠區，僱用近5,000名員工。

廣達回應，在加州與田納西州都有產能，未來因應需求在兩座廠區擴產。緯創去年數度擴大投資美國，並取得德州土地與廠房。緯穎表示，因應關稅議題，不排除各種產能調配、生產據點多元化的選項。英業達總經理蔡枝安先前表示已看過幾個美國設廠地點，可能落腳德州。仁寶也考慮在北美設置生產基地，德州是首選。

川普 美國

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