三星來台挖角DRAM人才

南韓媒體報導，三星電子為強化在半導體業務的競爭力，正積極在向台灣招募有兩年以上經歷的記憶體晶片領域工程師，同時也改組董事會，以提高技術管理能力，維持其半導體超級強權的地位。

近期全球記憶體市況清淡，南亞科（2408）、華邦等台廠苦撐，三星為全球記憶體晶片龍頭，此次積極來台挖角人才，業界關注是否引發新一波人才出走效應。尤其台廠正面臨大陸記憶體業者低價搶單、高薪挖角人才，三星也來台挖角，恐不利台灣記憶體產業長期發展。

BusinessKorea報導，三星電子正積極在台灣招聘在記憶體晶片領域有兩年以上經驗的工程師。三星致力於強化記憶體業務發展、銷售、供應鏈管理的能力，徵才行動是其中一環，並特別鎖定AI加速器業者和當地晶片設計公司。

三星預計也將參與5月登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），為該公司睽違13年參展，可望增強在晶片市場的能見度與徵才力道，從而維持在全球晶片市場的競爭優勢。

三星不只在台獵才，也到美國招兵買馬，在求才網站刊登通用AI運作實驗室與先進處理器實驗室的職缺。

與此同時，外國晶片廠則前進南韓。美光去年底首次在南韓展開校園徵才，1月也聘請南韓工程師前往美光的日本廣島廠，並打算替新加坡高頻寬記憶體（HBM）封裝廠擴大徵才，長鑫存儲甚至開出兩倍以上薪水吸引南韓晶片人才。

專業獵才顧問指出，近來三星表現下滑、員工士氣低落，促使外商把注意力轉往南韓。