馬斯克AI大模型Grok 3出擊 算力快十倍 協力廠緯創受惠

特斯拉創辦人馬斯克旗下AI新創公司xAI美國時間17日線上發表升級版的Grok 3大模型，導入「思維鏈」（Chain of Thought）推理能力，運算能力超出前一代的十倍以上，也是目前業界最快，馬斯克高呼Grok 3為「地表最聰明AI」。

業界看好，Grok 3將掀起新一波AI熱潮，激發xAI更多AI基礎建設需求，戴爾為xAI發展AI大戰略的重要夥伴，是AI伺服器機櫃主力供應商，日前更獲xAI下單超過50億美元的GB200 AI伺服器大單。

台廠中，緯創（3231）獨家供應戴爾AI伺服器主機板（L6），也為戴爾進行系統組裝，在戴爾AI伺服器供應鏈坐擁最大占比，隨著xAI發表「地表最聰明AI」引爆新熱潮，緯創跟著受惠。

Grok 3深受市場期待，17日的線上發布會最高同時吸引超過200萬人線上觀看。Grok 3在直播展示的多項測試中，超越Google的Gemini 2 Pro、DeepSeek的V3、Anthropic的Claude及OpenAI的GPT 4o等模型。在數學、科學和程式語言能力方面，Grok 3及Grok 3 mini更展現優於對手的實力。

馬斯克和xAI三位工程師同台發表簡報，強調Grok 3已於今年1月初完成預訓練。

Grok 3運算能力大幅提升，主要仰賴搭載20萬個輝達H100 GPU的超級電腦Colossus訓練，訓練時間約2億個GPU小時，是訓練Grok 2時間的十倍之多，xAI還調整訓練方法，優化AI學習機制，使其更精準與智慧。

馬斯克並宣布，Grok 3最佳體驗大約一周之後問世，即正在開發的語音交互功能，一周後使用者就可享受對話體驗。

xAI同時推出被馬斯克譽為「下世代搜尋引擎」的「DeepSearch」模式，DeepSearch是具備推理能力的聊天機器人，能針對複雜的問題提供研究、腦力激盪及資料分析等成果。