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面板雙虎進擊 業外也風光
面板雙虎友達（2409）、群創迎來電視面板報價淡季逆勢漲不停，本業向好之際，近期也在車用及智慧醫療應用等非面板本業市場有斬獲，堪稱業內業外兩得意，左右逢源。
群創近年轉型多管齊下邁大步，除跨足當紅的面板級扇出型封裝（FOPLP），也包括AI機器人應用，莫不緊扣科技發展趨勢。前身為「外資金童」的群創董座洪進揚掌舵群創六年揮舞轉型魔法棒，2024年第2季就比同業友達提前兩季繳出轉虧為盈的佳績。
洪進揚強調，群創是全世界唯一以淨現金經營的面板廠。群創並將透過3R策略（Redefine、Refocus及Return），也就是重新定義核心競爭力、聚焦於高端和高附加價值產品；以及用更有紀律的資本配置提升股東報酬率，大步邁向永續及獲利的未來。
群創在醫療等高毛利市場更有斬獲，昨日與奇美醫院舉辦智能化療藥物調配設備產品記者會，發表攜手成功研發全台灣第一台國產「智能化療調配機器手臂」。
友達方面，總經理柯富仁表示，去年完成併購德國BHTC的成效已逐步顯現，雙方合作已取得150億元訂單，將於未來幾年陸續挹注營運表現。
他指出，友達集團去年車用營收已達500億元，在BHTC加入後，推升旗下Mobility Solution事業成長超過六成，預估今年相關營收可望再成長10%至15%。
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